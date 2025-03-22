إيلاف من لندن: أشارت تقارير متعددة، إلى أن الجيش السوداني في طريقه إلى استعادة السلطة في البلاد بعد تعزيز مواقعه ومكاسبه في العاصمة الخرطوم.

واندلع الصراع الدائر في السودان في أبريل 2023 عندما تحول صراع على السلطة بين قادة الجيش وقوات الدعم السريع إلى قتال مفتوح في الخرطوم ومدن أخرى.

وعزز الجيش السوداني مكاسبه في العاصمة، واستولى على المزيد من المباني الحكومية الرئيسية بعد يوم من سيطرته على القصر الرئاسي.

وفي بداية الحرب، سيطرت قوات الدعم السريع على العديد من المباني الحكومية والعسكرية في العاصمة، بما في ذلك القصر الرئاسي، المعروف أيضًا باسم القصر الجمهوري، ومقر التلفزيون الحكومي. كما احتلت القوات منازل المواطنين.

وصرح العميد نبيل عبد الله، المتحدث باسم الجيش السوداني، بأن القوات طردت قوات الدعم السريع من مقر بنك السودان المركزي ومبانٍ حكومية وتعليمية أخرى في المنطقة.

كما استعاد الجيش مقر جهاز المخابرات الوطني وفندق كورنثيا في وسط الخرطوم.

وأفاد الجيش بأن مئات من مقاتلي قوات الدعم السريع قُتلوا أثناء محاولتهم الفرار من المدينة، بينما قُتل المقدم حسن إبراهيم، من المكتب الإعلامي للجيش، في الهجوم.

ولم تُعلّق قوات الدعم السريع بعد.

القصر الجمهوري

وأسفر هجوم بطائرة مُسيّرة على القصر يوم الجمعة - يُعتقد أن قوات الدعم السريع شنّته - عن مقتل صحفيين وسائق يعملان مع التلفزيون الحكومي السوداني، وفقًا لوزارة الإعلام.

ويوم الجمعة، أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي جنودًا عسكريين داخل القصر. وأعلن ضابط عسكري سوداني يرتدي شارة نقيب ذلك في مقطع فيديو، مؤكدًا وجود القوات داخل المجمع.

كان القصر الجمهوري مقرًا للحكومة قبل بدء الحرب، لكن يبدو الآن أنه قد دُمر جزئيًا.

ومن المرجح أن يحاول الجيش الآن استعادة مطار الخرطوم الدولي، الذي يقع على بُعد مسافة قصيرة من القصر، والذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع منذ بداية الحرب، مع ظهور مقطع فيديو يُظهر جنودًا على طريق يؤدي إلى المطار.

يشار إلى أن الحرب اودت بحياة أكثر من 28 ألف شخص - على الرغم من أن تقديرات أخرى تشير إلى أن هذا العدد أعلى. كما أجبرت الملايين على الفرار من ديارهم، وتركت بعض العائلات تلجأ بشدة إلى أكل العشب للبقاء على قيد الحياة، مع انتشار المجاعة في أجزاء من البلاد.

وقد أسفر القتال عن فظائع شملت اغتصابًا جماعيًا وقتلًا بدوافع عرقية، مع وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا للأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية.