أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، في بيان متلفز فجر الثلاثاء، استهداف مطار بن غوريون في إسرائيل بصاروخيين باليستيين من نوع "ذو الفقار وفلسطين 2"، كما أورد في البيان.

ويقع مطار بن غوريون الدولي على مشارف تل أبيب في إسرائيل.

وقال سريع في بيانه أيضاً إن القوات التابعة للحوثيين اشتبكت للمرة الثانية على التوالي خلال أربع وعشرين ساعة، مع حاملة الطائرات الأمريكية (يو إس إس هاري ترومان) وعدد من القطع البحرية في البحر الأحمر.

قصف مبنى تابع للصليب الأحمر

تعرض مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في رفح جنوبي قطاع غزة لأضرار جراء سقوط قذيفة متفجرة الاثنين، بحسب ما أفادت اللجنة، في حين أقر الجيش الإسرائيلي بمسؤوليته.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الجيش الإسرائيلي اعترافه في بيان بقصف المبنى التابع للصليب الأحمر، وقال إنه بعد التثبت، تبين أن المبنى تابع للصليب الأحمر، وهو ما لم تكن قواتنا على علم به وقت الحادثة".

وأوردت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان "تضرر اليوم مكتب للجنة الدولية للصليب الأحمر في رفح بقذيفة متفجرة، رغم وضع علامة واضحة عليه وإبلاغ جميع الأطراف".

وأضافت "لحسن الحظ، لم يُصب أي من الموظفين في هذه الحادثة، إلا أن لها تأثيرا مباشرا على قدرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر على العمل. تدين اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشدة الهجوم على مقرها".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان "في وقت سابق اليوم (الاثنين)، أطلقت قوات الجيش العاملة في رفح جنوب قطاع غزة النار على مبنى بعد تحديد هوية مشتبه بهم (...) وبعد التثبت، تبين أن المبنى تابع للصليب الأحمر، وهو ما لم تكن قواتنا على علم به وقت الحادثة"، مضيفا أنه سيتم فتح تحقيق.

وذكّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومقرها جنيف بأن القانون الإنساني الدولي يوفر حماية خاصة لموظفي الإغاثة الإنسانية والطبية والمرافق الطبية والأغراض المستخدمة في عمليات الإغاثة الإنسانية.

وشددت أنه "يجب احترامهم وحمايتهم في جميع الظروف لضمان استمرارية الرعاية. ويجب ألا يكونوا مطلقا معرضين للهجمات".

وتابعت "يجب على الأطراف بذل قصارى جهدها لضمان سلامتهم من خلال تقديم تعليمات واضحة وصارمة لحاملي السلاح".

وقال الصليب الأحمر إن الاتصال انقطع الأحد مع فنيي طوارئ طبية تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ولا يزال مكان وجودهم مجهولا.

ولفت إلى مقتل وإصابة عمال إغاثة إنسانية في غزة الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الاثنين، إن القصف الذي طال مجمعاً تابعاً للمنظمة في غزة الأسبوع الماضي، وأسفر عن مقتل موظف بلغاري، مصدره "دبابة إسرائيلية".

وأوضح ستيفان دوجاريك أن "المعلومات المتوفرة حالياً تشير إلى أن الضربات التي طالت مجموعة من مباني الأمم المتحدة في دير البلح في 19 مارس/ آذار مصدره دبابة إسرائيلية"، مضيفاً أن الأمم المتحدة قررت تقليص عدد موظفيها الدوليين في القطاع الفلسطينية مؤقتاً.

واستأنفت إسرائيل القصف والغارات المكثفة على غزة الأسبوع الماضي، بينما تقول وزارة الصحة في غزة إن 730 فلسطينياً على الأقل قتلوا منذ استئناف الضربات الإسرائيلية.

"لا أرض أخرى"

AFP via Getty Images باسل عدرا ويوفال أبراهام يقفان خلف كواليس حفل توزيع جوائز مهرجان برلين السينمائي الدولي الرابع والسبعين، في 24 فبراير/شباط 2024.

اعتقل الجيش الإسرائيلي الاثنين في الضفة الغربية المحتلة المخرج الفلسطيني حمدان بلال بعد أسابيع من فوز "لا أرض أخرى"، الفيلم الوثائقي الذي شارك في إخراجه، بجائزة أوسكار، وفق شريكه في العمل المخرج الإسرائيلي يوفال أبراهام.

وروى أبراهام في منشور على منصة إكس أنّ "مجموعة من المستوطنين هاجمت منزل حمدان بلال (...) وفي حين كان مصاباً بجروح وينزف دخل جنود سيارة الإسعاف التي كان قد طلبها واعتقلوه".

وجرى ذلك في قرية سوسيا في جنوب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وفق مركز اللاعنف اليهودي، وهو منظمة غير حكومية معارضة للاستيطان.

وأكّد أعضاء في هذا المركز أنهم كانوا موجودين في المكان ووثّقوا ما جرى بالفيديو.

ونقلت فرانس برس عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه بصدد التحقّق من هذه المعلومات.

والفيلم الوثائقي "لا أرض أخرى" صُوّر في منطقة مسافر يطا القريبة من سوسيا، وهو يروي قصة شاب فلسطيني يناضل ضد ما تصفه الأمم المتحدة بأنه تهجير قسري لسكان قرى الجوار.

ويتحدّر من مسافر يطا التي صنّفتها إسرائيل منطقة عسكرية، باسل عدرا، أحد المخرجَين الفلسطينيَّين للفيلم.

وبعد معركة قضائية مطوّلة، أصدرت المحكمة العليا في أيار/مايو 2022 قراراً يعطي الجيش الإسرائيلي الحقّ في تصنيف مسافر يطا منطقة عسكرية، ما يفسح المجال أمام طرد سكان ثماني قرى يريد الجيش إقامة معسكر رماية فيها.

وتُعتبر المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي.