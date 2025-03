إيلاف من فيينا: أثار سفير إسرائيل لدى النمسا دافيد روت جدلا كبيرا، بعد أن اقترح "إعدام الأطفال الفلسطينيين" إذا تورطوا في حمل السلاح، مما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى التعليق.

وفي مقطع فيديو سُجل سرا خلال اجتماع مغلق مع الجالية اليهودية المحلية بمدينة إنسبروك النمساوية، الخميس، وتم تسريبه لوسائل الإعلام، قال روت إنه "يجب تطبيق عقوبة الإعدام على المراهقين لحملهم سلاحا أو قنبلة يدوية". ولم يقدم السفير أي دليل على حمل أطفال للأسلحة في غزة.

"I will play golf in #Gaza whether you like it or not" - Former Consul Wiehl-Volgger during visit of Israeli Amb. Roet



"I felt sickened by the calm in Mr. Roet's voice," says the activist who took the video. "No one intervened when Roet suggested the death penalty for children." pic.twitter.com/ELEps9q6x6