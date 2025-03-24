إيلاف من أبوظبي: أكد مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن المنظومات السيبرانية الإماراتية تمكنت من التعامل مع الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها 634 جهة حكومية، خاصة استهدفت تسريب بيانات من قطاعات حيوية وإستراتيجية في الدولة وذلك وفق أفضل الأساليب العالمية في هذا المجال الحيوي .

وقال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في تصريح أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" إنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يسهم في الحفاظ على أمن الفضاء الإلكتروني للدولة وتعزيز حمايته من أي محاولات اختراق أو تهديد.

ودعا مجلس الأمن السيبراني جميع المؤسسات الحكومية والخاصة إلى تعزيز منظومات الحماية الإلكترونية، ورفع مستوى الجاهزية السيبرانية، والإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مشبوهة قد تستهدف الأنظمة الرقمية.

وشدد المجلس على أهمية توخي الحذر واعتماد أفضل الممارسات الأمنية لمواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة، لاسيما مع تطور أدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني التي باتت تتخذ أشكالاً متعددة.