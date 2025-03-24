إيلاف من الرباط :أجرى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة،الاثنين بالرباط،مباحثات مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية،ستافان دي ميستورا.

وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن هذه الزيارة التي تندرج في إطار جولة إقليمية، تأتي عشية المشاورات غير الرسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرتقبة منتصف شهر أبريل من السنة الجارية.

وجرى هذ اللقاء بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة،عمر هلال.

واستعرض الوفد المغربي خلال اللقاء الدينامية الدولية الداعمة لمغربية الصحراء وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي، بقيادة الملك محمد السادس.

في سياق ذلك ، كان العاهل المغربي قد دعا الأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الـ 49 للمسيرة الخضراء في السادس من نوفمبر 2024، إلى أن تتحمل مسؤوليتها، “وتوضح الفرق الكبير، بين العالم الحقيقي والشرعي، الذي يمثله المغرب في صحرائه، وبين عالم متجمد، بعيد عن الواقع وتطوراته”.كما جدد الوفد المغربي التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وبراغماتي ومستدام على الأساس الحصري للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب.