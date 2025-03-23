أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني منذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر تشرين الأول عام 2023 رداً على هجوم حماس.

ويُعادل هذا العدد،50,021، حوالي 2.1 في المئة من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة قبل الحرب، أو ما يُعادل واحداً من كل 50 شخصاً.

وأضافت وزارة الصحة أن 113,274 آخرين أُصيبوا خلال الفترة نفسها.

واستُخدمت أرقام وزارة الصحة في غزة بصورة واسعة طوال الحرب، وتُعتبر موثوقة من قِبل الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية. لكن إسرائيل تستمر بنفي البيانات التي تنشرها سلطات غزة.

وتمنع إسرائيل الصحفيين الدوليين، بمن فيهم بي بي سي، من دخول غزة بشكل مستقل، وبالتالي لا يستطيعون التحقق من الأرقام من أيٍّ من الجانبين.

والأرقام التي أصدرتها وزارة الصحة لعدد القتلى لا تفرق بين المدنيين والمقاتلين.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن تحليله أظهر أن ما يقرب من 70 في المئة من الضحايا الذين تم التحقق منهم على مدى ستة أشهر كانوا من النساء والأطفال.

وفي يناير/كانون الأول، نشرت دورية لانسيت الطبية دراسة أشارت إلى أن عدد القتلى قد يكون في الواقع أعلى بكثير من الأرقام الرسمية التي أبلغت عنها وزارة الصحة - بنسبة تصل إلى 41 في المئة.

واندلعت الحرب بسبب هجوم شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل فيه حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتُجز 251 آخرون كرهائن.

وردت إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول بهجوم عسكري ضخم، تسبب في دمار واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية، بالإضافة إلى القتلى والجرحى.

كما أفادت وزارة الصحة يوم الأحد عن مقتل 39 شخصاً على الأقل في آخر 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد القتلى إلى 673 منذ أن استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع يوم الثلاثاء.

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وواصل الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في قطاع غزة الأحد، وحاصر حي تل السلطان في رفح جنوب القطاع بعد أن أنذر سكانه بالإخلاء.

يأتي ذلك مع تصاعد العنف على الحدود مع لبنان وإطلاق صواريخ من اليمن، فيما تعاود القوات الإسرائيلية الانتشار في أجزاء من غزة رغم الدعوات لاستئناف الهدنة التي تم التوصل إليها في يناير/كانون الثاني.

وقال الجيش في بيان إنه "في الساعات الأخيرة، أكملت القوات الإسرائيلية تطويق حي تل السلطان في رفح"، مضيفاً أن "الهدف" هو "تفكيك البنية التحتية للإرهاب والقضاء على الإرهابيين في المنطقة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أمر سكان تل السلطان بالإخلاء الفوري باعتباره منطقة قتال خطيرة.

وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان المنطقة من خلال إلقاء منشورات مطالبة بالإخلاء عبر طائرات مسيرة، وفق ما أكد مراسل وكالة فرانس برس في غزة.

وفي الثاني من آذار/مارس، أوقفت إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة كما قطعت الكهرباء ما أدى إلى توقف عمل محطة تحلية المياه الرئيسية في القطاع وبالتالي فاقم الوضع الإنساني.

ما خيارات حماس بعد استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة؟

وفي سياق متصل، أعلنت حركة حماس مقتل عضو مكتبها السياسي، صلاح البردويل، إثر قصف إسرائيلي استهدف غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت الحركة، في بيان، إن البردويل قُتل وزوجته، إثر قصف استهدف خيمته في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، فيما وصفتها بـ "عملية اغتيال" إسرائيلية.

"استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"

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تزور مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إسرائيل والضفة الغربية المحتلة الاثنين، للحث على الاستئناف الفوري لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حسبما أفاد مكتبها في بيان الأحد.

وستلتقي كالاس السلطات الإسرائيلية والفلسطينية للضغط من أجل "العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن"، وفق البيان.

كما أن المسؤولة الأوروبية "ستذكّر بأهمية الوصول من دون عوائق" للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وفي إسرائيل، ستلتقي كالاس الرئيس إسحق هرتسوغ ووزير الخارجية جدعون ساعر وزعيم المعارضة يائير لابيد.

على الجهة الفلسطينية، ستقابل الرئيس محمود عباس ورئيس الحكومة محمد مصطفى.