إيلاف من الخرطوم: مع تناحر القوى العسكرية المتعارضة وصراعها للفوز بالأرض، يتمسك الناس بفتات الحياة للبقاء على قيدها، فالبلاد تمر بأشد كارثة إنسانية في العالم، ولم تُسفر نداءات المساعدة العالمية عن أي نتائج.

أدرك هيثم مهند أهمية التحرك بسرعة. ومع ذلك، في منزل مهجور قرب نهر النيل، توقف عن البحث بعد اكتشاف مروع: ثلاث جثث محشورة داخل حمام. أيديهم مقيدة، وعيونهم تحدّق إلى أعلى.

وقال الشاب البالغ من العمر 28 عاما وهو يسير باتجاه شارع مترب في شمال الخرطوم، عاصمة السودان: "لقد تم إطلاق النار عليهم في الصدر".

لم يمضِ سوى أقل من أربع وعشرين ساعة على عثور محمد على الجثث، ولا يزال مكان صديقه مجهولاً. حوله، كان المتسوقون يتجاذبون أطراف الحديث، بل ويرقص بعضهم، حيث شهد الشارع أول سوق جمعة له منذ قرابة عامين، منذ اندلاع الحرب الأهلية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

قبل ثلاثة أيام، تمكن الجيش السوداني أخيراً من إخراج قوات الدعم السريع من حي المايقوما، وكان السكان في مزاج للاحتفال. لكن حتى الآن، كان الأمان وهمًا. انفجرت قذيفة فجأة في الشارع، وتصاعد دخان أسود في أرجاء السوق. بعد لحظات، جرّ حمار عربة إلى الشارع، يحمل رجلاً جريحًا مُلقىً على وجهه.

قال مهند، بينما كان الدخان ينقشع: "وقع قصف عشوائي آخر أمس. أُصيب منزل".

يبدو أن لا أحد قادر على وقف المذبحة. فبعد ساعات من مقتل عائلة محمد، أودى الصراع المستمر في السودان بحياة المزيد من سكان شارع مايقوما.

توفي الرجل المصاب على العربة في منتصف الطريق إلى المستشفى، بعد أن نزف طوال الرحلة التي امتدت لخمسة أميال.

مآسي أخرى في شارع مايغوما أقل وضوحًا. حتى وقت كتابة هذه السطور، لم يتم التعرف على هوية الجثث الثلاث التي عثر عليها مهند. ولا يزال صديقه مفقودًا.

إن الموتى، المقيدين في شارع واحد في يوم واحد، هم نموذج مصغر لمعاناة السودان، والتي تكررت مرات لا تحصى خلال هذه الحرب.

30 مليون سوداني يحتاجون المساعدة للبقاء أحياء

في عصر الأزمات المتلاحقة، يبرز السودان باعتباره بلد أكبر كارثة إنسانية في العالم . جميع المؤشرات تؤكد تفاقم الوضع. يحتاج ثلاثون مليون سوداني إلى مساعدات للبقاء على قيد الحياة؛ نصفهم من الأطفال. وقد أدى القتال إلى أسوأ مجاعات منذ عقود. وتتزايد الفظائع يوميًا. ويتعرض أكثر من 12 مليون سوداني لخطر العنف الجنسي .

هذه الإحصاءات لا تُحدث فرقًا. فمع انهيار ثالث أكبر دولة في أفريقيا، يُشيح الغرب بنظره عن الموضوع. يقول مسؤول كبير في الأمم المتحدة: "المانحون الدوليون يتلاعبون بينما يحترق السودان".

هذا ليس لامبالاة من المانحين، بل قصة خداع فاضح؛ إعلانات عالمية بارزة كانت دائمًا كاذبة. لم يُدفع ما لا يقل عن 500 مليون جنيه إسترليني وعد بها الغرب قبل اثني عشر شهرًا لمساعدة السودان على تجاوز معاناته.

وكما هو الحال مع عوضين، فإن السودان ينتظر تدخلاً قد لا يحدث أبداً.

بين بقايا وسط الخرطوم بحري المهشمة، منزل حديث الطراز بحوض سباحة ذي بلاط أزرق، يُعيدنا إلى حقبة ازدهار الطبقة المتوسطة في أحد أبرز مراكز التجارة والثقافة في أفريقيا.

هذا العقار الفخم، المكون من ثلاثة طوابق، ملك لعبد الرحيم حمدان دقلو، الرجل الثاني في قوات الدعم السريع. وقد سُمح لصحيفة الغارديان الشهر الماضي بدخول منزله.

في ذلك الوقت، كانت شاشات التلفزيون في جميع أنحاء أفريقيا تعرض لقطات لدقلو وهو يبتسم على بعد 1700 كيلومتر من نيروبي، بينما كان يعلن عن تشكيل حكومة سودانية منشقة.

ربما قدم نفسه على أنه سياسي بارع، لكن دقلو عوقب بسبب قيادته جنوداً مسؤولين عن "مذبحة المدنيين، والقتل العرقي، واستخدام العنف الجنسي".

رفاهية دقلو في بلد يعاني

داخل منزله، كانت هناك شواهد على حياة مترفة: صالة ألعاب رياضية راقية، وأثاث فاخر. في المطبخ، علب كريمة مخفوقة، وعبوة من شوكولاتة ماكستيلا ، ورفاهية في بلد يعاني فيه أكثر من 26 مليون نسمة من الجوع الشديد.

وكانت هناك أيضًا دلائل على المحرك الرئيسي للصراع في السودان - الذهب. اصطفت خزائن عرض المجوهرات الذهبية في غرفة النوم الرئيسية. بنى دقلو وشقيقه محمد حمدان دقلو - المعروف بحميدتي - جيشهما من عائدات هذا المعدن النفيس، المنتشر في جميع أنحاء السودان.

في مكان آخر من غرفة الطعام: ثلاث نسخ نظيفة من صحيفة محلية، مؤرخة في تشرين الأول (أكتوبر) 2022، أي قبل أشهر من اندلاع الحرب الأهلية.

كُتب على صفحتها الأولى: "لا خلاف مع برهان: حميدتي". كان العنوان خاطئًا. كانت العلاقات بين الجنرالين المتنافسين عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، وحميدتي متوترة للغاية.

بعد ستة أشهر، دوى إطلاق النار في وسط الخرطوم. وفي غضون أيام، سقط المئات من القتلى في شوارعها. وعلى عجل، أجلت السفارة البريطانية والأمريكية موظفيها. وبعد أكثر من عامين، لا توجد أي إشارة إلى أن أيًا من البلدين سيعيد فتح بعثتيه الدبلوماسيتين، حتى في بورتسودان، التي نجت من القتال. يقول دبلوماسي كبير: "بمجرد أن حزمت المملكة المتحدة حقائبها، لم تنظر إلى الوراء أبدًا".

أين بريطانيا؟

ومع ذلك، كان يُتوقع الكثير من بريطانيا. ليس فقط بصفتها القوة الاستعمارية السابقة للسودان، بل بصفتها حاملة القلم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن هذا البلد، فقد كانت مسؤولة عن حشد الاستجابة الدولية. وصرح مسؤول إغاثة سوداني: "في القضية الأكثر جوهرية - حماية المدنيين - فشلت المملكة المتحدة فشلاً ذريعاً".

ارتكب كلا الطرفين المتحاربين جرائم لا تُحصى ضد الإنسانية: هجمات متكررة ومتعمدة على شعبه. فرّ أحد عشر مليون شخص من ديارهم، مما يُمثل أكبر أزمة نزوح في العالم. ولقي ما لا يقل عن 200 ألف شخص حتفهم.

عندما طُلب من أحد المسؤولين تلخيص قيادة المملكة المتحدة بشأن السودان، أجاب: "هراء تام". وُضعت على حساب ديفيد لامي على موقع X رسالة مفادها: "يجب ألا ننسى السودان". يتساءل البعض إن كانت هذه تذكيرًا لنفسه.

لم يزر وزير الخارجية البريطاني السودان بعد، ولم يُسجل أي تاريخ في مفكرته. من بين 38 زيارة خارجية قام بها وزاريون من وزارة الخارجية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حكومة حزب العمال، لم يختر أي منهم أن يشهد الأزمة الإنسانية الأكثر إلحاحًا في العالم.

تشعر الحكومة السودانية التي يقودها الجيش - والتي تزداد ثقتها بتحقيق نصر حاسم بعد الاستيلاء الرمزي على القصر الرئاسي في الخرطوم من قوات الدعم السريع يوم الجمعة - بتخلي بريطانيا عنها.

خلال مؤتمر ميونيخ للأمن الشهر الماضي، حاول وزير الخارجية السوداني مرارًا وتكرارًا، دون جدوى، مقابلة لامي. تساءل مصدر: "لماذا لا تتفاعل المملكة المتحدة؟"

تشعر قطاعات من المجتمع المدني السوداني بالرفض نفسه. تواصلت إحدى المجموعات مع مكتب لامي لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان، لكنها لم تتلقَّ أي رد.

بريطانيا على خطى أميركا في ملف السودان

يسود قلقٌ متزايدٌ إزاء إحجام المملكة المتحدة عن اتباع نهج الولايات المتحدة واتهام قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية . يقول دبلوماسيٌ آخر: "الأمر مُحير. فالمملكة المتحدة تتلقى المعلومات الاستخباراتية نفسها التي تحصل عليها الولايات المتحدة".

بعد خمسة أيام من هدم منزل عوضين، زُعم أن مسؤولين كبارًا من قوات الدعم السريع شوهدوا في البرلمان البريطاني. يقول عبد الله أبو قردة، رئيس مجموعة سودانية في الشتات: "كيف حدث ذلك؟".

وتقول الحكومة البريطانية إن لامي "ملتزم بالدفع نحو السلام في السودان" بينما تسعى إلى "كل السبل الدبلوماسية" لإنهاء الحرب.

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تلاشت جهود مساعدة السودان. فقد أقالت الولايات المتحدة مبعوثها الخاص دون أي نية لإعادة تعيينه. ولم يأتِ تروي فيتريل، المسؤول الأول عن أفريقيا في وزارة الخارجية، على ذكر السودان بعد.

أدى التفكيك المفاجئ للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى اختفاء خبراءها المهمين في شؤون السودان. يقول مصدر: "لقد رحل خبراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في شؤون السودان، وكذلك خبراء وزارة الخارجية. لقد تم تفريغها من أغراضها".

أميركا انسحبت من ملف السودان

ترك انسحاب أميركا من السودان المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية أكبر. تتزايد التوقعات قبل مؤتمر لندن المقرر عقده في 15 نيسان (أبريل) - الذكرى الثانية للحرب - والذي يهدف إلى "إنهاء النزاع". هذا الحدث غارقٌ في الجدل أصلًا. من بين 20 وزير خارجية مدعوين، لم يكن السودان من بينهم .

ويضيف أبو قردة: "المملكة المتحدة تُعطي الأولوية للمصالح الاقتصادية على حقوق الإنسان. وهذا ما يُسيء إلى القيم البريطانية".

المستشفى الذي أنقذ عوضين محمد يُجسّد حالة انهيارٍ في البلاد. كان مركز قيادةٍ سابقًا لقوات الدعم السريع، وقد نهب جنوده كل شيء. حتى مجموعةٌ من هياكل المشي المكسورة نُهبت. كما يعكس المستشفى رد فعل العالم على معاناة السودان.

بعد ثمانية أشهر من فرار قوات الدعم السريع، لا يزال أفرادها ينتظرون المساعدة. ولم تُثمر طلباتهم للحصول على المعدات والتمويل. يقول منعم: "لم نتلقَّ أي مساعدة من المجتمع الدولي".

ولم يكن مدير المستشفى، مثل أغلب السودانيين، على دراية بأن نفس المجتمع وعد بلاده بـ515 مليون جنيه إسترليني قبل عام - وهو الوعد الذي لم يتم الوفاء به.

في الأسبوع الماضي، أرسل منعم قائمةً مُذهلةً بما يحتاجه المستشفى للعمل، من أدويةٍ مُنقذةٍ للحياة إلى سماعاتٍ طبية. يزور مستشفاه ألفي مريضٍ أسبوعيًا. عمليات البتر شائعةٌ بسبب القصف. مع ذلك، يموت معظم المرضى بسبب سوء التغذية.

مقتل طفل بسبب ساندوتش "فلافل"

يشرب سكان الخرطوم من أنابيب مياه متسربة. الطعام نادر. شوهد أحد الأكشاك يعرض كيسًا واحدًا من البصل. قُتل صبي الأسبوع الماضي بسبب شطيرة فلافل.

يموت خمسة أطفال على الأقل يوميًا في المدينة بسبب سوء التغذية، وفقًا لحنين أحمد، المتطوعة في شبكة مطابخ المجتمع بالخرطوم. وقد أبقت غرف الطوارئ التابعة لأحمد، والتي رُشِّحت لجائزة نوبل للسلام ، ملايين السودانيين المحتاجين على قيد الحياة.

لكن خفض المساعدات يعني أنها في طريقها إلى الاختفاء. لم يبقَ سوى 220 غرفة من أصل 800 في جميع أنحاء السودان. ويغلق المزيد منها يوميًا. هناك 200 ألف دولار (155 ألف جنيه إسترليني) لتوزيعها على من لا يزالون يعملون: وهو مبلغ يكفي لتشغيل العمليات لعدة أيام.

تقول حنين أحمد: "من المخجل ألا يتمكن المجتمع الدولي من تقديم المزيد من المساعدة".

تأسف لأن المملكة المتحدة لا تزال غير متعاونة أو ممولة لمطابخ مجتمعها. فبدون تمويل مباشر، يستغرق وصول المال إليهم ستة أسابيع.

تقول وهي تلهث عند وصول تقرير من زملائها: "نفقد القدرة على المساعدة، بل ونفقد الأمل". اغتُصبت أم لخمسة أطفال جنوب الخرطوم. وبينما كانت تُبلغ عن الجريمة للأطباء، هاجمها أحد عناصر قوات الدعم السريع مجددًا.

هددها بقتلها وأطفالها. عليها الإخلاء إلى منطقة آمنة. لكن حنين أحمد لا تملك المال لمساعدة الأم عالقة.

ستارمر يخفف المساعدات

ستتدهور الأمور. الدول الغربية تُقلّص مساعداتها الخارجية. بعد خمسة أيام من وصول عوضين إلى المستشفى، أعلن كير ستارمر عن تخفيضات كبيرة في ميزانية المساعدات البريطانية.

وقد أصاب هذا القرار العاملين في المجال الإنساني باليأس جراء تدهور وضع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. وخلال اجتماع برلماني بريطاني مغلق عُقد مؤخرًا، طالبت وكالات الأمم المتحدة - دون جدوى - بمعرفة مقدار التمويل المتبقي للسودان. وأعربت إحداها عن مخاوفها من أنها قد تضطر إلى تعليق عملياتها. كما خشيت أن يُغلق برنامجٌ حيويٌّ لحماية النازحين خلال أسبوعين.

العجز في المساعدات 3.9 مليار دولار

مع انقضاء ربع العام، بلغت نسبة الاستجابة الإنسانية الجماعية للأمم المتحدة للسودان 6.63% فقط، بعجز قدره 3.9 مليار دولار. ولم تتلقَّ مشاريع بملايين الجنيهات الإسترلينية أي تمويل.

يقول مسؤول سوداني في الأمم المتحدة: "إنه لأمرٌ مُرعبٌ للغاية". ويعاني صندوق السودان المشترك أيضًا. ففي العام الماضي، منح السودان 183 مليون دولار، وساهمت المملكة المتحدة بما يقارب ثلث هذا المبلغ. وقد جمع الصندوق حتى الآن 15.9 مليون دولار. ولم تُقدّم المملكة المتحدة أي شيء بعد.

تعهدات على الهواء.. ولا تنفيذ عملي

لعلّ أكبر إدانة لنهج المجتمع الدولي تجاه السودان كانت في مؤتمر باريس رفيع المستوى الذي عُقد قبل عام. فقبل أن تُسلط وسائل الإعلام العالمية الضوء، تعهد المانحون بسخاء بتقديم أكثر من ملياري يورو (1.68 مليار جنيه إسترليني) للسودان.

وتُظهر الوثائق أن المملكة المتحدة تعهدت بمبلغ 87 مليون جنيه إسترليني. وعندما سُئل مسؤولو وزارة الخارجية عما إذا كان قد سُدد هذا المبلغ، رفضوا الإجابة. وكان أكبر مبلغ عُرض في المؤتمر - ربع الإجمالي - هو 555 مليون دولار تعهد بها البنك الدولي، وهو مبلغٌ يُمثل نقلة نوعية في ضوء تخفيضات تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ولم يُدفع أي شيء.

وأفاد مصدر في البنك الدولي بحدوث سوء فهم، إذ لم يتعهد البنك بتقديم أي أموال إضافية خلال المؤتمر، بل كان يتحدث عن برامج البنك الدولي القائمة في السودان، والتي تبلغ قيمتها 383.9 مليون دولار. ومع ذلك، بعد مرور عام على مؤتمر باريس، لا يزال موقعه الرسمي يذكر أن البنك الدولي "أعلن" عن تقديم 555 مليون دولار للسودان.

جحيم الدعم السريع

تؤكد التقارير عن الحياة في العاصمة السودانية تحت احتلال قوات الدعم السريع أنها كانت حياةً جحيمية. لم تكن هناك خدمات صرف صحي، ولا إنارة شوارع، ولا كهرباء، ولا هاتف، ولا إنترنت: لم يكن أمام الناس سوى التساؤل عما إذا كانت بقية أنحاء السودان غارقة في هذا الجحيم.

حكمت قوات الدعم السريع بالعنف التعسفي. يقول مالك أوراد صديق: "عندما تسمع صوت دراجاتهم النارية، تبتعد. وإذا اقتربت منهم أكثر من اللازم، يضربونك. لا تتواصل معهم بالعين أبدًا".

توقف بعض الناس عن مغادرة منازلهم، مفضلين عدم تناول الطعام. عاش الجميع في خوف من طرق الباب. من بين حوالي 30 شخصًا في مايقوما قابلتهم صحيفة "أوبزرفر" ، قال جميعهم إن منازلهم نُهبت على يد مسلحي قوات الدعم السريع.

المقاومة تعني الموت.

لم تقتصر وحشية قوات الدعم السريع على سكان الخرطوم فحسب. إذ تُقدم شهادات جديدة لمحة نادرة عن كيفية تعامل الميليشيات مع سكانها أيضًا.

يكشف المجندون الذين انضموا إلى قمة قوة قوات الدعم السريع في كانون الثاني (يناير) 2024 كيف استغلت المجموعة الشباب من الدول المجاورة. فقد أُجبر بعضهم لاحقًا على القتال دون سلاح، بينما تلقى آخرون تدريبًا لمدة يومين.

جميعهم، الذين يُطلق عليهم الجيش السوداني لقب "المرتزقة"، محتجزون في سجن عسكري بأم درمان منذ عام. ولا تعرف عائلاتهم إن كانوا على قيد الحياة أم لا. وُعدوا جميعًا برواتب سخية، لكن لم يحصل أيٌّ منهم على أي شيء.

كان حسن محمد يلعب كرة القدم مع أصدقائه في إحدى ليالي عام 2023 في أبيشي، تشاد، عندما اقترب منهم مقاتلو قوات الدعم السريع ووعدوهم بالدفع. انضم جميع لاعبي كرة القدم السبعة والخمسين إلى الحرب.

"أخذونا إلى السودان مباشرةً. لم نُخبر أهلنا قط"، قال محمد، الذي بدا في الرابعة عشرة من عمره.

أُرسل محمد إلى مقر الإذاعة الوطنية السودانية في أم درمان في كانون الثاني (يناير) 2024، وحُبس في الطابق العلوي. وكانت حصصه الغذائية تتكون من حصة واحدة من الخبز البائت يوميًا.

التسلسل العرقي لقوات الدعم السريع أمر معروف، فقد سُمحوا لأي شخص من قبيلة الرزيقات الدارفورية بعبور النهر. ويقول لونجار، وهو من قبيلة الدينكا : "اضطرت القبائل الأخرى للبقاء" .

وأكد جنود آخرون من قوات الدعم السريع وجود نظام من مستويين، حيث يحصل الجنود من دارفور على أفضل طعام وسكن.

قال ماكواتش أشول، البالغ من العمر 22 عامًا، من أويل، جنوب السودان: "يُطلقون على أنفسهم اسم قوات الدعم السريع، فهم لا يختلطون بنا".

اختُطف أشول من مصنع فحم في الخرطوم العام الماضي، وأُجبر على القتال في صفوف قوات الدعم السريع. "ستظن عائلتي أنني ميت".

كانت تلك أول صلاة جمعة منذ بدء الحرب. داخل مسجد النور بالخرطوم، ركع ستة جنود من الجيش السوداني، وبجوارهم بنادق AK-47. لم يؤم أحد صلاة الجمعة الأسبوعية. قُتل إمام مسجد النور، ولم يظهر خليفته، ربما لخشيتهم من عدم الأمان المنطقة، مما يؤكد أن الأمان ربما يسبق الإيمان.

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أعدت إيلاف هذا التقرير من جريدة الغارديان البريطانية