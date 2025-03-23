إيلاف من لندن: قال مبعوث ترامب في الأزمة الأوكرانية، إن المحادثات في المملكة العربية السعودية ستشهد يوم الاثنين تقدمًا ملموسًا، لا سيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين روسيا وأوكرانيا، ومن ثم، ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل.

وأعرب ستيف ويتكوف عن تفاؤله قبيل المحادثات المهمة، قائلاً إنه يعتقد أن السيد بوتين مستعد لإنهاء الصراع. وقال لبرنامج (فوكس نيوز صنداي): "أشعر أنه يريد السلام".

وعلى صلة، رفض مبعوث ترامب خطة رئيس الوزراء البريطاني بشأن أوكرانيا ويصفها بأنها "مجرد تظاهر"، واتهم كير ستارمر بتبني فكرة "مبسطة" مفادها أن القادة "يجب أن يكونوا جميعًا مثل ونستون تشرشل".

تحالف الراغبين

واقترح رئيس الوزراء البريطاني تشكيل "تحالف من الراغبين"، يضم عدة دول أوروبية ودولًا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتوفير قوات برية في أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار.

ورفض السيد ويتكوف - الذي يقود مفاوضات وقف إطلاق النار الأميركية مع أوكرانيا وروسيا - خطط السير كير ووصفها بأنها "مزيج من تظاهر" في مقابلة مع الصحفي المؤيد لترامب، تاكر كارلسون.

كما اتهم رئيس الوزراء البريطاني بتبني فكرة "مبسطة" مفادها أن القادة "يجب أن يكونوا جميعًا مثل ونستون تشرشل". وتقول الفكرة أن الروس سيزحفون الروس عبر أوروباـ وقال ويتكوف: أعتقد أن هذا سخيف. لدينا ما يُسمى الناتو، وهو ما لم يكن موجودًا خلال الحرب العالمية الثانية.

والتقى السيد ويتكوف مؤخرًا بالرئيس الروسي في موسكو، وقال إنه يُعجب بفلاديمير بوتين. وقال: "لا أعتبر بوتين شخصًا سيئًا. ظننتُ أنه كان صريحًا معي".

وستبدأ مفاوضات وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا يوم الاثنين في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يعقد البلدان محادثات غير مباشرة بوساطة أميركية.

ويُؤمل أن يتفق الجانبان على وقف الهجمات بعيدة المدى على منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية.