إيلاف من القدس: قال الصحفي في القناة 12 الإسرائيلية، عمري مانيف، الأحد، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو رفض اقتراحا باغتيال زعيم حماس السابق يحيى السنوار قبل أسبوع من هجوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر).

وكشفت المناقشة على إذاعة 103FM العبرية عن تفاصيل جديدة قد تلقي الضوء على فشل إسرائيل في منع الهجوم الذي كان سبباً في تغيير وجه الشرق الأوسط نظراً لتأثيراته الهائلة.

في بداية الحديث، استعرض مانيف استراتيجية حماس التي سبقت الهجوم، وأشار إلى أن محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، هو الذي أمر بالهجوم على إسرائيل. وأضاف مانيف أن "حماس أدركت أنه من دون عنصر المفاجأة لن تتمكن من تنفيذ أي عملية".

"نحن نعلم مدى الجهد الذي بذلوه في الحفاظ على السرية. حتى أن أعضاء النخبة، وحدة النخبة في حماس، لم يتم إبلاغهم إلا قبل وقت قصير من توجههم إلى عملية حقيقية".

قرار الضيف حصراً

وكشف أن الضيف وضع شرطا حاسما للهجوم: "اتخذ محمد الضيف قرارا قبل الهجوم بأنه إذا رأى طائرات بدون طيار فلن يشن هذا الهجوم. وكان الهجوم مقررا في الساعة السادسة، وتبين أن وقت الهجوم الأصلي كان الساعة السادسة وليس السادسة وتسع وعشرين دقيقة. وقال: هناك شيء غير صحيح معي"

ولكن، هل كان من الممكن أن تمنع يقظة جيش الدفاع الإسرائيلي الهجوم؟

أكد مانيف أن حالة التأهب العالية التي فرضها جيش الدفاع الإسرائيلي كان من الممكن أن تمنع الهجوم.

وأضاف: "لو كنا قد أعددنا العدة لهجوم كبير بدلاً من تسلل الآلاف من الناس، ولو كنا قد وضعنا طائرات بدون طيار في السماء ودبابات في أماكنها، على الأقل في ذلك اليوم، لما كان هناك السابع من أكتوبر".

"لم يصدق ضيف ذلك، وقال إنه لا يمكن أن يكون هناك أي شيء، فانتظر نصف ساعة ليرى ما إذا كانوا يقومون بخدعة عليه. ورأى أنهم لم يفعلوا أي شيء، ثم أصدر الأمر بالهجوم"،

أوضح مانيف. وأشار إلى أنه في حين كان يحيى السنوار هو القائد العام، كان ضيف هو من يقود الجناح العسكري.

كما كشف مانيف عن تفاصيل اجتماع أمني عقد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل ستة أيام من الهجوم. وأشار إلى أن حماس أعلنت للمرة الأولى منذ فترة طويلة مسؤوليتها عن هجوم في الضفة الغربية.

قطع رأس السنوار

وقال: "بمجرد أن أعلنت مسؤوليتها، فهمت أنها تقول إنها مستعدة لتصعيد كبير. ثم اجتمعوا وسألوا: كيف تردون على مثل هذا الحدث؟".

في الاجتماع، اقترح رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) مسارين للعمل: "الأول هو قطع رؤوس قادة حماس، مع التركيز على السنوار. إذا كنت تقول إن هذا كثير، فاقطع رؤوس مخططي الهجمات، أفراد حماس في غزة الذين حافظوا على علاقاتهم في الضفة الغربية".

وبحسب مانيف، فإن نتانياهو لم يستجب للمقترح، وأضاف: "تجاهل نتنياهو فكرة الخلاص من السنوار".