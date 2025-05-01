إيلاف من كييف: قال ميخائيل بودولياك مستشار مكتب فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع وسائل إعلام أوكرانية، إن اندلاع الأعمال القتالية بين الهند وباكستان من شأنه أن يسرّع إنهاء الصراع في أوكرانيا.

وأضاف بودولياك: "أعتقد أن الحرب التي تهدد تلك المنطقة اليوم، سوف تعمل على تسريع محاولات حل مشكلة الحرب والسلام في أوكرانيا بشكل صحيح".

ويرى المستشار الأوكراني أن الصراع المسلح بين الهند وباكستان من شأنه أن يجذب المزيد من الاهتمام نحو أوكرانيا.

في يوم 22 أبريل الماضي، وقع هجوم إرهابي بالقرب من مدينة باهالغام في الجزء الهندي من منطقة جامو وكشمير.

وأسفر الهجوم المذكور عن مقتل 25 هنديا ومواطن واحد من نيبال، وتبنته مجموعة تسمى "جبهة المقاومة المرتبطة بمنظمة "لشكر طيبة" الإرهابية"، وأثار الهجوم تصعيدا كبيرا بين الهند وباكستان.