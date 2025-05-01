إيلاف من بروكسل: يفر الأوروبيون من عالم منصة إكس بشكل جماعي، وفقًا لتقرير جديد من منصة التواصل الاجتماعي التابعة للملياردير المثير للجدل إيلون ماسك.

وتُظهِر الأرقام الأخيرة التي نشرتها شركة X هذا الأسبوع - والتي كان مطلوبًا منها إصدارها للامتثال لقواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي، قانون الخدمات الرقمية - انخفاضًا حادًا في عدد المستخدمين في أوروبا.

منذ آب (أغسطس) من العام الماضي، خسرت المنصة 11 مليون مستخدم أوروبي، مع الإبلاغ عن أكبر عمليات الخروج من المنصة في فرنسا (2.7 مليون)، وبولندا (1.8 مليون)، وألمانيا (1.3 مليون).

اليوم، تضم المنصة حوالي 95 مليون مستخدم في أوروبا، بانخفاض عن حوالي 105 ملايين في العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 10.5% في ستة أشهر. وخسرت كل من ليتوانيا ولوكسمبورغ ربع مستخدميهما.

استحوذ ماسك - الذي كان أحد أبرز مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أول 100 يوم من ولايته الثانية - على X، المعروفة آنذاك باسم تويتر، في عام 2022.

وقد أثارت تغييراته على قواعد المنصة، وتشجيع الحركات السياسية اليمينية من الولايات المتحدة إلى أوروبا، انتقادات بشأن تضخيم الموقع للمعلومات المضللة وخطاب الكراهية.

وانسحبت مدينة باريس من المنصة في كانون الثاني (يناير)، لتنضم إلى مجموعة من الحسابات الأخرى التي غادرت منذ استحواذ ماسك عليها، من كاتب الرعب الأسطوري ستيفن كينج إلى جامعة ليدز والمنافذ الإعلامية بما في ذلك صحيفة الغارديان البريطانية.

وتقوم المفوضية الأوروبية منذ عام 2023 بالتحقيق فيما إذا كانت شركة X تلتزم بمتطلبات الاتحاد الأوروبي للتصرف بشأن المحتوى غير القانوني والأخبار المزيفة، واتهمت المنصة بانتهاك القانون في تموز (يوليو) الماضي - على الرغم من أنها لم تفرض بعد العقوبة التي طال انتظارها.

وتلقت شركة السيارات الكهربائية تيسلا التابعة لإيلون ماسك ضربة في أوروبا خلال الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت المبيعات بأكثر من 50 بالمئة بداية من كانون الثاني (يناير) الماضي.