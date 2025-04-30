إيلاف من القدس: "آمل أن يكون العرب فقط هم من فعلوا هذا"، يائير نتنياهو نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو كتب هذه الكلمات متحدثاً عن التوقيت "المريب" للحرائق في إسرائيل وفي منشوره ألمح يائير نتنياهو إلى أن الحرائق قد تكون مرتبطة بالدعوات الأخيرة من اليسار لإلغاء احتفالات يوم الاستقلال.

نشر يائير نتنياهو ادعاءات تآمرية لا أساس لها من الصحة عندما صرح بأنه يأمل "ألا يكون هناك تورط إسرائيلي" في حرائق الغابات التي استمرت في تمزيق المشهد الطبيعي يوم الأربعاء.

"هناك شيء مريب هنا... لقد كان اليسار في حالة من الهياج في الأسابيع الأخيرة محاولاً إلغاء احتفالات يوم الاستقلال"، كما كتب.

وتابع :"آمل حقًا أن تكون الحرائق المتعمدة قد جاءت من العرب فقط، دون تعاون من شعبنا..."، وقام يائير بعد ذلك بحذف المنشور، قائلاً إن الناس يجب أن "يعودوا إلى القاموس للبحث عن كلمة التحريض".

التحريض هو دعوة الناس لقتل أو إيذاء شخص أو جماعة معينة. وهذا هو ما يفعله اليسار برئيس الوزراء وعائلته واليمين والمتدينين والمستوطنين وغيرهم، منذ سنوات دون انقطاع، كما كتب.