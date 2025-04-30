إيلاف من لندن: قال العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث إن تشخيص إصابته بالسرطان تجربة "مرعبة" و"مخيفة".

وفي معرض حديثه عن تجربته مع السرطان، قال إنها "منحتني بلا شك تقديرًا أعمق للعمل الاستثنائي الذي تقوم به... منظمات وأفراد مميزون".

وشارك الملك أفكاره حول "التجربة المروعة" لكونه من بين آلاف الأشخاص الذين يُشخصون بالسرطان كل عام.

وأشاد الملك، البالغ من العمر 76 عامًا، بالمنظمات التي تعني أن "أحلك لحظات المرض يمكن أن تُنيرها أعظم مشاعر التعاطف".

في مقال كتبه قبل حفل استقبال في قصر باكنغهام لتكريم "المنظمات والأفراد المتميزين" الذين يبذلون جهودًا كبيرة لمرضى السرطان وعائلاتهم، قال الملك: "كل تشخيص، وكل حالة جديدة، ستكون تجربةً مُرهِبةً، بل ومُخيفةً أحيانًا، لهؤلاء الأفراد وأحبائهم.

وقال: "لكن بصفتي واحدًا من هؤلاء، يُمكنني أن أشهد على أنها قد تكون أيضًا تجربةً تُسلِّط الضوء على أفضل ما في الإنسانية."

العمل الاستثنائي

وأضاف الملك تشارلز، مُسترجعًا رحلته مع السرطان: "لقد منحتني هذه التجربة تقديرًا أعمق للعمل الاستثنائي الذي تقوم به المنظمات والأفراد المتميزون المجتمعون هنا هذا المساء، والذين عرفتُ العديد منهم، وزرتُهم، ودعمتُهم على مر السنين.

وقال: كما عززت ما لاحظته طويلًا خلال هذه الزيارات - وهو أن أحلك لحظات المرض يُمكن أن تُنيرها أعظم مشاعر التعاطف."

واختتم الملك رسالته بتكريم السيدة ديبورا جيمس، مردّدًا كلماتها الأخيرة: "ابحث عن حياة تستحق الاستمتاع؛ خاطر؛ أحب بعمق؛ لا تندم؛ وتمسك دائمًا بأمل متمرد".

مذيعة البودكاست

وتوفيت مذيعة البودكاست والناشطة، التي أثارت رواياتها الصريحة عن حياتها مع سرطان الأمعاء سيلًا هائلًا من التبرعات الخيرية، عن عمر يناهز الأربعين في يونيو 2022.

وقد دُوّنت الرسالة في كتيب وُزّع على جميع الحاضرين في حفل استقبال دعم مرضى السرطان.

إنه حدث حرص كلٌّ من الملك تشارلز والملكة كاميلا على استضافته، بصفتهما راعيين للعديد من المنظمات المعنية بالسرطان، وأيضًا كجزء من عملهما المستمر لتسليط الضوء على تأثير السرطان على الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

لا شك أن تجربته الشخصية هي التي دفعت الملك إلى التركيز على هذا الجانب من عمله.

في رسالته السنوية بمناسبة عيد الميلاد، شكر الملك بشكل خاص الطاقم الطبي الذي دعمه هو وأميرة ويلز العام الماضي.

أصعب الأوقات

وفي رسالته المكتوبة يوم الأربعاء، أضاف الملك تشارلز إلى هذه المشاعر، قائلاً: "ما يلفت انتباهنا مرارًا وتكرارًا هو الأثر العميق للتواصل الإنساني - سواءً في الشرح الدقيق من ممرضة متخصصة، أو لفتة يد متطوع في دار رعاية، أو التجربة المشتركة في مجموعة دعم.

وقال: "هذه اللحظات من القرابة تخلق ما أسميه "مجتمع رعاية"، مجتمع يدعم المرضى في أصعب الأوقات."

ولتسليط الضوء على حجم الحاجة إلى المساعدة، أشار الملك أيضًا إلى "390 ألف شخص يتلقون، للأسف، تشخيصًا جديدًا بالسرطان في جميع أنحاء المملكة المتحدة كل عام. هذا يعني أكثر من 1000 حالة جديدة يوميًا.

منذ تشخيص إصابته بالسرطان العام الماضي، حرص العاهل البريطاني على الانفتاح بشأن رحلته مع المرض، ونعلم أن علاجه لا يزال مستمرًا.

ومع ذلك، تجنب الكشف عن نوع السرطان الذي يُعاني منه، حيث تُرجع مصادر القصر ذلك جزئيًا إلى عدم رغبته في أن يبدو نوع واحد من السرطان أكثر خطورة أو يجذب اهتمامًا أكبر من غيره.

وأمل في أن يُظهر أن تجارب كل شخص قد تكون مختلفة، لكنها لا تقل صعوبة عن غيرها.

هل ينبغي على الملك أن يكون أكثر انفتاحًا؟

وجادل البعض بأنه بصفته رئيسًا للدولة، ينبغي عليه أن يكون أكثر انفتاحًا بشأن حالته.

وكان من بين ضيوف حفل الاستقبال الممثل ريتشارد إي. غرانت، صديق الملك، الذي تحدث عن لطف الملك تجاه زوجته قبل وفاتها بالسرطان بفترة وجيزة.

وكان لاعب كرة القدم السابق آشلي كاين، الذي فقدت ابنته البالغة من العمر ثمانية أشهر حياتها بسبب سرطان الدم، حاضرًا أيضًا مع والدي السيدة ديبورا جيمس، وأليستير، وهيذر جيمس، و مقدمة البرامج التلفزيونية لورين كيلي وأعضاء جوقة التغيير والتحقق.