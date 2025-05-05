إيلاف من موسكو: قال الرئيس فلاديمير بوتين في حديث للصحفي بافيل زاروبين، إنه يفكر باستمرار في من يمكن أن يخلفه في منصب رئيس الدولة الروسية، وشدد على أن الاختيار الأساسي سيكون للمواطنين.

وخلال رده على سؤال حول "ماذا بعد، ومن التالي"، أضاف رئيس الدولة، في حديثه خلال الفيلم الوثائقي "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما" الذي سيبث اليوم على قناة روسيا-1 التلفزيونية: "أفكر في هذا دائما".

وأوضح أنه ينظر باستمرار إلى المرشحين المحتملين ويقيم إمكاناتهم وقدراتهم، لكنه في ذات الوقت لا يعتبر بتاتا أن اختياره هو الحاسم.

وقال: "من الواضح أنه توجد تكنولوجيات انتخابية، وهناك موارد تأثير إدارية. ولكن في نهاية المطاف يبقى الاختيار من حق الشعب، ومن حق سكان روسيا ومواطنيها ومن حق الناخبين فيها. الشخص الذي لا يحظى بثقة الناس من غير المرجح أن تتاح له فرصة القيام بشيء جدي. وهذا سؤال أساسي للغاية".

واختتم الرئيس بوتين قوله: "لذلك، عندما أفكر في كل ذلك وأنا أفكر فيه باستمرار، بطبيعة الحال، أعتقد أنه يجب أن يظهر شخص، أو الأفضل من ذلك عدة أشخاص، حتى يكون لدى الناس خيار، وليختاروا من يمكنه كسب هذه الثقة بين مواطني البلاد".

