أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، قصف مطار صنعاء ومحطات مركزية للطاقة يستخدمها الحوثيون في العاصمة رداً على استهداف مطار بن غوريون في تل أبيب، الأحد.

وقال الجيش في بيان "هاجم سلاح الجو قبل قليل ودمر بنى تحتية تابعة لنظام الحوثي الإرهابي في المطار المركزي في صنعاء، كما تمت مهاجمة عدة محطات طاقة مركزية في منطقة صنعاء".

وبحسب البيان استهدفت غارات الجيش أيضاً مصنعا للإسمنت.

وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن إسرائيل والولايات المتحدة هاجمتا مطار العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، بأن "عدواناً أميركياً إسرائيلياً يستهدف مطار صنعاء الدولي بسلسلة غارات".

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "أفاد مصدران مقربان من الحوثيين أن مطار صنعاء قد دُمِّر بالكامل".

Reuters

دعا الجيش الإسرائيلي، الموجودين في منطقة مطار صنعاء الدولي إلى إخلاء المنطقة بشكل فوري، بعد يوم من سلسلة غارات جوية إسرائيلية على أهداف في اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي: "ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوري وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فوراً".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي أطلق تهديدات بـ"التحرك" ضد جماعة "أنصار الله" اليمنية رداً على استهدافها مطار بن غوريون في تل أبيب، الأحد.

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وأعلنت جماعة الحوثيين في اليمن مسؤوليتها عن إطلاق صاروخ باليستي أصاب محيط مطار بن غوريون في تل أبيب.

وعقب الهجوم، توعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقطع فيديو، بالرد على الجماعة اليمنية بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وقال إن "إسرائيل استهدفت الحوثيين في السابق، وهي قادرة على استهدافهم مرة أخرى".

ردّاً على تصريحات نتنياهو، أعلن يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في بيان مساء الأحد، "فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها مطار بن غوريون" على حد قوله، داعياً "شركات الطيران العالمية إلى إلغاء كافة رحلاتها" إلى المطارات الإسرائيلية.

وبدأ الجيش الأمريكي بشن هجمات شبه يومية ضد جماعة الحوثيين في اليمن منذ منتصف آذار/مارس الماضي، واستهدف من خلالها أكثر من ألف موقع في اليمن، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية.

ونفّذت إسرائيل ضربات في محيط ميناء الحديدة اليمني الاثنين وقالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين إنها تسببت في مقتل أربعة أشخاص وإصابة 39 آخرين.

وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرد بعد سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون بالقرب من مطار بن غوريون الإسرائيلي، ما دفع شركات طيران أوروبية وأمريكية لإلغاء رحلاتها إلى تل أبيب لعدة أيام.

ويطلق الحوثيون النار على إسرائيل ويستهدفون حركة الملاحة في البحر الأحمر منذ بداية حرب غزة فيما يقولون إنه تضامن مع الفلسطينيين.