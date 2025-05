إيلاف من صنعاء: انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو، لشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مطار صنعاء الدولي، الثلاثاء.

وبدأت إسرائيل، الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، في حملة جديدة بعد ساعات من قصف محافظة الحديدة غربي البلاد.

Initial footage purportedly from the Israeli strike on Sanaa International Airport. pic.twitter.com/nusjI2vCjO