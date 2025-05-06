إيلاف من صنعاء: انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي لقطات فيديو، لشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على مطار صنعاء الدولي، الثلاثاء.

وبدأت إسرائيل، الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، في حملة جديدة بعد ساعات من قصف محافظة الحديدة غربي البلاد.

Initial footage purportedly from the Israeli strike on Sanaa International Airport. pic.twitter.com/nusjI2vCjO — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 6, 2025

وأفاد مراسلون بتدمير جميع الطائرات المدنية في المطار، فضلا عن صالة المسافرين ومرافق مدنية أخرى.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أطلق الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء إلى "جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء"، تمهيدا لقصفها.

وقال الجيش في بيان مصحوبا بخريطة: "إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفقما يعرض في الخريطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".

وقال الجيش الإسرائيلي إن "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".

