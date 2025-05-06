إيلاف من لندن: "إنه مزيج من الرياضة، والكحول، وحب النساء الصالحات؛ مع بعض النساء السيئات!"هكذا أجاب الطيار البريطاني المقاتل في الحرب العالمية الثانية كولين بيل حين سأله مذيع قناة (سكاي نيوز) عن سر طول عمره.

وعلى هامش احتفالات الذكرى الثمانين للنصر على النازية - VE Day، شارك الطيار بيل الذي نفذ نحو 50 غارة جوية خلال الحرب العالمية الثانية بطائرته من طراز (موسكيتو -Mosquito) ذكرياته عن يوم النصر في أوروبا.

كان كولين بيل الذي انضم إلى سلاح الجو الملكي البريطاني في التاسعة عشرة من عمره فقط، وكان عضوًا في السرب 608 (مجموعة باثفايندر) في نورفولك. حلق بقاذفة موسكيتو ونفذ 50 غارة جوية فوق ألمانيا.

نادي سلاح الجو

كولين بيل زائر دائم لنادي سلاح الجو الملكي البريطاني في لندن، حيث يزوره لتناول مشروب الجن والتونيك والدردشة مع الأعضاء الآخرين في حانة تشرشل.بملابسه الأنيقة، ومشيه بدون عصا، لم يبقَ سوى أسبوع واحد قبل أن يبلغ 104 أعوام.

انضم كولين إلى السرب 608 (مجموعة باثفايندر) المتمركز في داونهام ماركت في نورفولك بعد تدريبه على الطيران.

وهو يتذكر حادثة انفجرت فيها قذيفة تحت الطائرة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن كلا المحركين. في النهاية، عاد كولين وملاحه دوغ ريدموند إلى منزلهما وهما يعرجان.

في اليوم التالي، فحص مهندس القاذفة، قبل أن يُهدي كولين تذكارًا للغارة.

يتذكر كولين: "ناولني شظيتين من الشظايا، طول كل منهما حوالي 4 أو 5 بوصات، وسألته: أين وجدتهما؟ فأجاب: حسنًا، كانتا في المظلة التي كنت تجلس عليها!"، مما جعلني أفكر مليًا.

وفي الذكرى الثمانين ليوم النصر في أوروبا، يتذكر كولين أنه كان في قاعدة جوية في خليج نورث، كندا، عندما انتشر الخبر في الصباح الباكر.

ويقول: "استيقظت على وقع كل هذا الضجيج، صراخ الناس وإطلاق النار... قلت لأحدهم: ما الذي يحدث بحق الجحيم؟" وقال: "أعتقد أنهم يحتفلون بنهاية الحرب، نهاية الحرب في أوروبا".

وأضاف: "فقلتُ: حسنًا، هذا رائع، لنعد إلى النوم الآن!".

وحين تطور الحديث مع الطيار السابق إلى صراعات اليوم. يقلق بشأن الإنفاق الدفاعي، وحلف الناتو، وتردده في مواجهة العدوان بحزم.

قال كولين بيل: "تذكروا أنني رأيت كل هذا يحدث من قبل، منذ أن كنتُ مراهقًا أعيش، كما قال تشرشل، في سنوات القفر، في زمنٍ كان فيه الاسترضاء منتشرًا. الوضع مختلف الآن، لكن المخاطر هي نفسها."

رسالة للجيل الحالي

ولدى الطيار السابق رسالة أيضًا للجيل الحالي: "يتحدث الناس كثيرًا عن حقوقهم ولا يتحدثون بما يكفي عن واجباتهم"، كما أخبرني.

وحيث مقابل نادي سلاح الجو الملكي البريطاني في غرين بارك، يقع النصب التذكاري لقيادة قاذفات سلاح الجو الملكي البريطاني، الذي يُخلّد ذكرى الطواقم الشابة التي شرعت في مهام خلال الحرب العالمية الثانية. سأل مذيع (سكاي نيوز) الطيار كولين عما يجول في خاطره ونحن نُحدّق في التمثال الرائع.

يجيب: "الحزن"، وأضاف ببساطة. "لقد فقد الكثير من الشباب الشجعان أرواحهم وهم يخوضون الحرب ضد عدو ما كان ينبغي أن يكون موجودًا".

وقال: "يجب أن تفهموا أن ما كنا نفعله آنذاك كان معركة بقاء، وهذا ما كنا نركز عليه. ولم يكن الأمر يقتصر على الناس فقط".

وفي الختام، قال الطيار السابق: "يشعر البعض بالامتنان لما فعلناه، ولكن في الحقيقة لم يكن لدينا خيار آخر. كان علينا فقط التأكد من انتصارنا في الحرب. والحمد لله أننا فعلنا ذلك."