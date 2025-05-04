إيلاف من لندن: رأى مراقبون أن اعتقالات الإرهاب التي تمت في بريطانيا، جاءت في سياق تزايد التحذيرات من إيران، في ظل الفوضى المستمرة في محيطها.

وألقت شرطة العاصمة البريطانية القبض على ثمانية رجال - بينهم سبعة إيرانيين - في تحقيقين منفصلين في قضايا الإرهاب. جميعهم رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وقالت التقارير أن هذين تحقيقين منفصلين وغير مرتبطين يُجريهما ضباط مكافحة الإرهاب. لكن القاسم المشترك هو الجنسية - سبعة من أصل ثمانية أشخاص تم اعتقالهم إيرانيون.

ويأتي ذلك في سياق تزايد التحذيرات من الحكومة وأجهزة الأمن بشأن النشاط الإيراني على الأراضي البريطانية.

20 مؤامرة إيرانية

يذكر أنه في العام الماضي، صرّح كين ماكالوم، المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلي البريطاني (MI5)، بأن جهازه والشرطة استجابا لـ 20 مؤامرة مدعومة من إيران تُشكّل تهديدات قاتلة محتملة للمواطنين البريطانيين والمقيمين في المملكة المتحدة منذ يناير 2022.

وربط هذه الزيادة بالوضع الراهن في محيط إيران. وقال: "مع تطور الأحداث في الشرق الأوسط، سنولي اهتمامنا الكامل لخطر تزايد - أو اتساع - عدوان الدولة الإيرانية في المملكة المتحدة".

هذا يعني أنه حتى في الوقت الذي تُصارع فيه إيران وضعًا سريع التغير في منطقتها، وبعد أن شهدت هزيمة وكلائها، حزب الله في لبنان وحماس في غزة، وتعرضها لهجوم إسرائيلي، فإنها قد تسعى إلى سبل أبعد في الخارج.

وقد جددت الحكومة البريطانية هذا التحذير قبل بضعة أسابيع فقط، حيث ألقى وزير الأمن دان جارفيس كلمة أمام البرلمان.

وقال جارفيس: "يندرج التهديد الإيراني في سياق أوسع من التهديد المتنامي والمتنوع والمتطور الذي تواجهه المملكة المتحدة من أنشطة خبيثة من قِبل عدد من الدول".

وأصبح التهديد الذي تُشكله الدول مترابطًا بشكل متزايد، مما يُطمس الحدود بين: المحلي والدولي؛ على الإنترنت وخارجه؛ والدول ووكلائها.

وقال وزير الأمن: "وبالنسبة لإيران تحديدًا، ازداد النظام جرأةً، مُؤكدًا وجوده بقوة أكبر لتحقيق أهدافه وتقويض أهدافنا."

وفي إطار ذلك الخطاب، سلّط جارفيس الضوء على قانون الأمن القومي لعام ٢٠٢٣، الذي "يُجرّم مساعدة جهاز استخبارات أجنبي"، من بين أمور أخرى.

وقال الوزير: لذا، كان من اللافت للنظر أن هذا القانون استُخدم في أحد تحقيقات نهاية هذا الأسبوع.

وإلى ذلك، فقد وُضع المشتبه بهم تحت الحراسة بموجب المادة ٢٧ من القانون نفسه، التي تُتيح للشرطة اعتقال المشتبه بهم "بالتورط في أنشطة تهديد لقوة أجنبية". ويبدو أن هذه الصلاحيات تُستخدم.