إيلاف من لندن: رأى مراقبون غربيون أن قرار حزب العمال الكردستاني (PKK) حل نفسه، دعم لحكم أردوغان وقد يخفف من حدة التوترات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن ترتيبات تقاسم السلطة في سوريا.

وأعلن الحزب الذي تخوض صراعًا مع الدولة التركية منذ أكثر من 40 عامًا، حلّ نفسه في خطوة تاريخية ذات تداعيات سياسية وأمنية جسيمة على المنطقة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الكردية (ANF)، التي نشرت يوم الاثنين البيان الختامي لمؤتمر الحزب الذي عُقد في العراق الأسبوع الماضي. فإن الحزب أعلن حل نفسه، وكان قبل ذلك أعلن وقف إطلاق النار في الأول من مارس/آذار.

يُربط حزب العمال الكردستاني، الذي تُصنّفه تركيا وحلفاؤها الغربيون جماعة إرهابية، بالقوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة في سوريا. وقد يُخفف قراره من حدة التوترات بين تركيا والولايات المتحدة بشأن ترتيبات تقاسم السلطة في سوريا.

قُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع منذ أن بدأ حزب العمال الكردستاني تمرده عام 1984.

دعم أردوغان

وقال تقرير لصحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية إنه إذا نجحت عملية السلام، فقد تعزز الدعم السياسي المحلي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سعيه لتمديد حكمه المستمر منذ عقدين لولاية أخرى، بعد الانتخابات الرئاسية المقررة حاليًا عام 2028.

وأعلن المؤتمر في بيانه أن نضال حزب العمال الكردستاني "قد أوصل القضية الكردية إلى نقطة الحل من خلال السياسات الديمقراطية، محققًا بذلك مهمته التاريخية".

ووصف عمر جليك، المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم، هذه الخطوة بأنها "خطوة مهمة نحو تحقيق هدف تركيا خالية من الإرهاب". وأضاف في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه "إذا انتهى الإرهاب تمامًا، فسيُفتح باب عهد جديد".

واكتسبت هذه العملية زخمًا في فبراير، عندما حث زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان، المسجون في جزيرة بالقرب من إسطنبول منذ عام 1999، الجماعة على الاجتماع واتخاذ قرار رسمي بحل نفسها. حظيت عملية السلام بدعم محلي من السياسي القومي اليميني المتطرف دولت بهجلي، الحليف المقرب لأردوغان.

مفاوضات سرية

ومنذ ذلك الحين، جرت المفاوضات خلف جدار من السرية، ولا يزال من غير الواضح كيف ستسير العملية، بما في ذلك كيفية التخلص من الأسلحة، ومن سيراقب العملية، ومصير مسلحي حزب العمال الكردستاني، وما إذا كان من الممكن منح قادة الجماعة ملاذًا في دول ثالثة.

ولم يُكشف عن أي تنازلات قد يحصل عليها حزب العمال الكردستاني مقابل قراره بحل نفسه. وهناك أيضًا سؤال أوسع نطاقًا حول الحقوق السياسية التي قد يحصل عليها أكراد تركيا، الذين يشكلون ما يقرب من خُمس سكان تركيا البالغ عددهم 90 مليون نسمة.

الهوية الكردية

وعلى صلة، دعا حزب الديمقراطية المؤيد للأكراد، ثالث أكبر حزب في تركيا، إلى الاعتراف بالهوية والثقافة الكردية في دستور البلاد، وتعليم اللغة الكردية في المدارس، وتفويض الصلاحيات إلى السلطات المحلية في جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية.

وانتهت جهود السلام السابقة المتعددة بالفشل، وكان آخرها في عام 2015. لكن هذا القرار يأتي على خلفية تغييرات كبيرة في كل من تركيا والمنطقة الأوسع.

يذكر أن الجيش التركي قاد حملة عسكرية فعالة ضد الحزب المتمرد، بقيادة طائرات بدون طيار، مما دفع المسلحين بشكل متزايد إلى خارج البلاد وإلى العراق وسوريا. ومنذ ذلك الحين، أثار الإطاحة بالديكتاتور السوري بشار الأسد تساؤلات حول موقف القوات المرتبطة بالأكراد المدعومة من الولايات المتحدة والتي قاتلت ضده في شمال شرق سوريا.