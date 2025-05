إيلاف من واشنطن: فاجأ الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، في المكتب البيضاوي بأدلة على ما اعتبرها إبادة جماعية ضد البيض في جنوب إفريقيا تتضمن مقاطع فيديو وصورا.

فخلال اجتماع الطرفين أمام وسائل الإعلام، واجه ترامب رامافوزا بمقاطع فيديو مثيرة ومقالات إخبارية قال إنها دليل على "إبادة جماعية" ضد البيض في جنوب إفريقيا.

Trump: These are burial sites, over 1000 of white farmers.. both sides of the road, you have crosses.



Ramaphosa: I would like to know where that is pic.twitter.com/Z5jokUdriC