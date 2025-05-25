إيلاف من القاهرة: جدل واسع أثارته وسائل إعلام مصرية حول "حدث خطير قادم"، وأطلق بعض الإعلاميين تصريحات غامضة حول تغييرات مرتقبة قد تكون ذات تأثير كبير على مصر.

بدأ الأمر بتدوينة للإعلامي "توفيق عكاشة" على حسابه بمنصة "إكس" قبل أيام، قال فيها إن العالم سيشهد حدثا كبيرا قريبا، ما أثار موجة من التكهنات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المقابل، سخر الإعلامي عمرو أديب، من هذه التكهنات، معتبرا أنها مجرد "خزعبلات"، بينما حذر أحمد موسى، من "تغيرات عالمية" قد تؤثر على المنطقة ومصر بشكل غير متوقع.

"عكاشة" الذي كان أول من أثار الجدل، قال في تدوينة: "سوف يشهد العالم حدث جسيم خلال الفترة القادمة"، ليفتح بابا من التساؤلات والسخرية في آن واحد.

الإعلامي أحمد موسى، انضم هو الآخر لهذه الحملة بتصريحات "غامضة" قائلا إن "العالم كله في حالة عدم يقين وكذلك نحن في المنطقة، ويجب التركيز بشدة في هذه المرحلة".

وأوضح موسى أن حديثه لا يتعلق بحدث داخل مصر، ولكنه قد يؤثر عليها بشكل غير متوقع، متابعا: "حديثي موجه لجمهورنا وليس لأحد آخر، يجب أن ترى التغيرات في المواقف، وقد تحدث صدمة من بعض الإجراءات الخارجية وليست داخلية في مصر، وهذه الأمور قد يكون لها تداعيات كبيرة وخطيرة".

وواصل: "لا يوجد أي سيناريو لما قد يحدث بعد ساعة أو شهر أو حتى العام القادم، لا نعرف ما قد يحدث وهذا يضع على عاتقنا مسؤولية ما نقوله سواء في الإعلام أو على وسائل التواصل الاجتماعي".

وحذر الإعلامي المصري، من الانجرار وراء "محاولات متعددة للإثارة"، مضيفا أن "مصر كانت وما زالت مستهدفة من لجان وأذرع إعلامية مختلفة منها تنظيم الإخوان الإرهابي"، معتبرا أن هذه اللجان "حاولت جرنا بعيدا عن قضيتنا الأساسية وهي القضية الفلسطينية، والمزايدة علينا وهناك من يريد تحويل الاعمال الإيجابية إلى اتجاه آخر".

وأثارت هذه التصريحات تفاعلا وجدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول ماهية الحدث الخطير الذي قد يحدث.

