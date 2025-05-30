إيلاف من لندن: قررت إسرائيل منع وفد من وزراء خارجية دول الشرق الأوسط، برئاسة وزير الخارجية السعودي، من القيام بزيارة تاريخية إلى الضفة الغربية يوم الأحد، وفقًا لما أكده مسؤول إسرائيلي كبير لصحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

وكان من المقرر أن يلتقي وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والأردن وقطر وتركيا برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله يوم الأحد.

ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى مزيد من التوتر في علاقات إسرائيل مع الدول العربية الإقليمية، التي تدهورت بالفعل بشكل كبير منذ اندلاع حرب غزة.

ويقول المسؤول الإسرائيلي الكبير إن السلطة الفلسطينية كانت تخطط لاستضافة اجتماع يهدف إلى "تشجيع قيام دولة فلسطينية".

وتستضيف المملكة العربية السعودية وفرنسا مؤتمرًا مشتركًا في الأمم المتحدة الشهر المقبل يهدف إلى تعزيز حل الدولتين، وتدرس باريس ما إذا كانت ستستخدم هذه المنصة للاعتراف بدولة فلسطينية أم لا.ويؤكد المسؤول الإسرائيلي أن "إسرائيل لن تتعاون مع أي تحركات تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها".