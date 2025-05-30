إيلاف من بيروت: أفادت القناة 12 العبرية بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم بنى تحتية لـ "حزب الله" في عدة مناطق بجنوب لبنان.

وأوضحت أن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على منطقة تبنا عند أطراف البيسارية، كما لا يزال يحلق على علو منخفض في الجنوب".

ولفتت إلى أن الطيران المسير الإسرائيلي أغار على منطقة الصالحاني وشن سلسلة غارات استهدفت وادي برغز والمحمودية".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أنه تم تسجيل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات جبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي وإقليم التفاح، وخاصة فوق التلال والمنحدرات المطلة على سهل البقاع وتلال برغز.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص بغارة إسرائيلية استهدفت حرج علي الطاهر في بلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان اليوم الخميس.

