إيلاف من عمان: كشف الطبيب الأردني زيد مضحي السبب الحقيقي لآلام يعاني منها ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وهو ليس ناتجاً عن تدريبات رياضية أو مهمات رسمية، بل عن "كتف الأبوة".

ووفقاً لما صرّح به الطبيب مضحي، فإن ولي العهد اشتكى خلال زيارة طبية خاصة من آلام في الكتف، الأمر الذي دفع الطبيب إلى الاعتقاد في البداية بأن السبب يعود إلى تمارين الرماية أو النشاطات البدنية المكثفة التي يواظب عليها الأمير، إلا أن المفاجأة كانت في توضيح الأمير أن الألم أصاب الكتف الآخر هذه المرة.

وحاول الطبيب استقصاء التغييرات المحتملة في نمط الحياة أو التمارين اليومية، إلا أن الأمير لم يشر إلى أي تغيير يُذكر، قبل أن يُجيب بعفوية على سؤال الطبيب عن المدة التي يحمل فيها ابنته يومياً: "من أول ما أوصل البيت حتى تنام».هنا، كان التشخيص: "الإفراط في حمل الطفلة الصغيرة، الأميرة إيمان، لساعات طويلة يومياً، هو السبب المباشر لتلك الآلام العضلية".

ورغم التشخيص، لم يُخفِ الأمير الحسين مشاعره، بل قابل الأمر بابتسامة دافئة قائلاً: "أحلى تشخيص بتشخص فيه طول حياتي.. خليها توجع مش مشكلة".

هذا التصريح الإنساني لاقى تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الكثيرون عن إعجابهم بالصورة الأبوية الحنونة التي أظهرها الأمير، والتي تعززت بلقطات أخرى تُظهره يلاعب ابنته، ويمارس الرياضة، ويشارك لاعبي المنتخب الأردني تدريباتهم.

يُذكر أن الأمير الحسين يُعرف بشغفه الكبير بالرياضة، خاصة كرة القدم، التي يعتبرها هوايته الأقرب منذ الطفولة.

