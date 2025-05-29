إيلاف من لندن: وُجهت اتهامات لرجل يبلغ من العمر 53 عامًا بعد أن اقتحمت سيارة حشدًا في موكب كأس نادي ليفربول للدوري الانكليزي لكرة القدم.

وأفادت شرطة ميرسيسايد أن بول دويل، من منطقة غرب ديربي في ليفربول، متهمٌ بسبع جرائم.

ويُتهم رجل الأعمال، وهو أب لثلاثة أطفال، بتهمتين تتعلقان بالإصابة غير القانونية والخبيثة بقصد التسبب في أذى جسدي خطير، وتهمتين بالتسبب في أذى جسدي خطير عمدًا، وتهمة واحدة بالقيادة المتهورة.

ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة ليفربول الجزئية يوم الجمعة.

وتتعلق التهم بستة أشخاص، بينهم طفلان. وتتعلق تهمة الجرح وتهمة الشروع في أذى جسدي خطير بطفل.

ووفقًا لصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سافر دويل على نطاق واسع، بما في ذلك إلى اليابان وفيجي والهند وأستراليا. ونشر صورًا لنفسه وهو يتنافس في مسابقات الترياتلون، ويتسلق جبل كليمنجارو.

وكان تجمع آلاف المشجعين في وسط مدينة ليفربول يوم الاثنين للاحتفال بفوز أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز بلقبهم عندما صدمت سيارة حشدًا من الناس في شارع ووتر.

وقالت الشرطة إن 79 شخصًا أصيبوا في الحادث، أصغرهم يبلغ من العمر تسع سنوات، وأكبرهم يبلغ من العمر 78 عامًا. لا يزال سبعة أشخاص في المستشفى في حالة مستقرة.

كمية أدلة

وصرحت سارة هاموند، المدعية العامة الرئيسية لدائرة الادعاء الملكية في ميرسي-تشيشاير، في مؤتمر صحفي يوم الخميس أن التحقيق لا يزال في مراحله الأولى، وأن "كمية هائلة من الأدلة" قيد المراجعة.

وقالت: "يشمل ذلك مقاطع فيديو متعددة وإفادات شهود عديدة. من المهم ضمان حصول كل ضحية على العدالة التي يستحقها. وستظل التهم قيد المراجعة مع تقدم التحقيق."