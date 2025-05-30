إيلاف من القاهرة: أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، تلقي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالتين خطيتين، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وجاء الإعلان السعودي، بعد إعلان مماثل من الدوحة الخميس، أكد تلقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، رسالة خطية من السيسي، سلمها سفير مصر في الدوحة عمرو كمال الدين الشربيني.

كما سلم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، رسائل خطية من "السيسي" إلى قادة كل من تونس وموريتانيا والمغرب.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن رسالتي الرئيس المصري إلى الملك سلمان وولي عهده، تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت أن الرسالتين تسلمهما نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله الخميس، في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة إيهاب أبو سريع.

وأكد البيان أنه جرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الأخوة الراسخة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي الدوحة، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها.

بينما أوضحت الكويت أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وولي عهده الشيخ صباح الخالد، تلقيا دعوتين من الرئيس المصري، لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، المقرر إقامته يوم 3 يوليو المقبل.

فيما أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن الوزير بدر عبد العاطي، سلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال زيارته إلى نواكشوط، كما سلم رسالة أخرى إلى ملك المغرب محمد السادس في رحلة أخرى إلى الرباط.

وكذلك سلم "عبد العاطي" رسالة مماثلة إلى الرئيس التونسي قيس سعيد في أبريل الماضي، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحسب بيان للخارجية المصرية.