إيلاف من لندن: أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المملكة تسعى لرؤية سوريا في موقعها ومكانتها الطبيعية ضمن العالم العرب بالتشاور مع شركائها الإقليميين.

واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الوزير فيصل بن فرحان الذي وصل إلى دمشق على رأس وفد كبير المستوى، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين.

وفي خطوة لافتة نحو دعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، أعلن الوزير السعودي عن تقديم دعم مالي مشترك مع دولة قطر لصالح العاملين في القطاع العام السوري، في إطار جهود إقليمية لتعزيز التعافي الاقتصادي والمؤسسي في البلاد.

وعقد الوفد الاقتصادي جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية

من جانبه، أشار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى أن المباحثات مع نظيره السعودي والوفد المرافق تناولت تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاقتصاد والطاقة والبنى التحتية، مضيفًا أن الزيارة تمثل بداية مسار جديد نحو شراكة أكثر عمقًا بين دمشق والرياض.

وتأتي زيارة الوفد السعودي، في سياق حراك دبلوماسي متزايد لإعادة دمج سوريا في محيطها العربي والإقليمي، بعد سنوات من العزلة السياسية، وسط مؤشرات متزايدة على تحول في المواقف الإقليمية تجاه دمشق.