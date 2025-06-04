إيلاف من دمشق: أفادت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم، بورود تقارير حول استهداف إسرائيل مستودعا للأسلحة في سوريا.

وتداولت مواقع سورية مقطع فيديو قالت إنه لاستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لأحد المواقع العسكرية غرب محافظة حماة وسط سوريا، ما أدى إلى اشتعال النيران في مستودع أسلحة وتطاير شظايا قذائف صاروخية في المكان.

وتحدثت تقارير إعلامية عن مقتل 4 مدنيين وإصابة أخرين كانوا داخل سيارة من جراء تعرضهم لشظايا نتيجة انفجار مستودع ذخيرة في ريف حماة.

ولم يصدر حتى اللحظة إعلان رسمي إسرائيلي بهذا الشأن، كما لم تصدر السلطات السورية أي تعليق.