قُتل وأصيب العشرات من الفلسطينيين منذ الليلة الماضية وحتى صباح اليوم في قطاع غزة وذلك في ثاني أيام عيد الأضحى. وأدت سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف المدفعي على مناطق متفرقة إلى مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 40 آخرين فجر اليوم إثر قصف اسرائيلي عنيف لخيام النازحين غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة ، بينهم أب وأم وولديهما.

وقُتل سبعة على الأقل وأصيب عدد آخر من عائلة كحيل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم قرب مجمع الشفاء غرب مدينة غزة فجر اليوم السبت. كما قُتل 5 أشخاص وأصيب آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مركز مساعدات غرب مدينة رفح. وقُتل 7 آخرين، في قصف منزل يؤوي نازحين غربي مدينة غزة.

ومساء أمس قتل قرابة أربعين شخصا من عائلة واحدة هي عائلة خضر بعد قصف منزلهم المكتظ في بلدة جباليا شمالي القطاع ولا يزال غالبيتهم تحت الأنقاض.

بلغ عدد القتلى الفلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ السابع والعشرين من الشهر الماضي حتى اليوم 115 شخصاً، وأكثر من 580 مصاباً، و9 مفقودين.

وتوعّد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من العمليات العسكرية، مؤكداً أن المقاومة الفلسطينية لا تزال صامدة وتواصل دفاعها عن الشعب الفلسطيني في وجه العدوان المتواصل. وأشاد أبو عبيدة بجهود المقاتلين في الميدان، مشدداً على أن الاحتلال سيدفع ثمناً باهظاً لاستهدافه المدنيين والبنى التحتية في غزة.

في المقابل، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، معرقلة مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة.

وقد أثار هذا الموقف انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ودولية، معتبرة أن الفيتو الأميركي يمنح غطاءً دولياً لاستمرار العدوان ويعيق الجهود الإنسانية والإغاثية.

EPA نازحون فلسطينيون

ارتفعت حصيلة القتلى قطاع غزة إثر الغارات الإسرائيلية إلى 42 شخصاً منذ فجر الجمعة، وفق تلفزيون فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن إسرائيل قصفت بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق، ما أسفر عن مقتل 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة عشرات آخرين.

وجنوب القطاع، أعلنت مصادر طبية مقتل 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف من طائرة مسيّرة إسرائيلية على نقطة شحن هواتف بين خيام النازحين غرب مدينة خان يونس.

كما قُتل الطفل عمر رائد أحمد القططي برصاص إسرائيلي قرب منطقة سجن السرايا، والمواطن عمر عامر المدهون متأثراً بجروح أصيب بها في قصف سابق على المدينة.

كما أفادت "وفا" بمقتل 8 فلسطينيين وإصابة 61 آخرين، بعد أن أطلق الجيش الإسرائيلي النار صوب فلسطينيين قرب نقطة لتوزيع المساعدات غرب مدينة رفح.

وفي وقت سابق، قُتل 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على منازل في بلدة جباليا شمال القطاع، جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" في مدينة غزة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق على إسرائيل شنّته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل نحو 1200 شخصاً.

فيما قُتل أكثر من 54 ألف فلسطيني في القطاع منذ اندلاع الحرب، بحسب حصيلة وزارة الصحة في غزة، وشهد القطاع دماراً واسع النطاق.

منذ استئناف إسرائيل عملياتها العسكرية منتصف آذار/مارس الماضي، بعد هدنة هشة استمرت شهرين، قُتل نحو 4400 شخص في غزة، بحسب وزارة الصحة.

وخلّفت الحرب في غزة أكثر من 180 ألف بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.