إيلاف من الرباط: أصدر عاهل المغرب، الملك محمد السادس، بمناسبة عيد الأضحى، عفواً ملكياً عن مجموعة من الأشخاص، منهم معتقلون وآخرون في حالة سراح ( إفراج)، المحكوم عليهم من قِبل مختلف محاكم المملكة، ويبلغ عددهم 1526 شخصاً، وذلك وفقاً لبيان صادر عن وزارة العدل المغربية.

وذكر البيان ذاته أن عدد المستفيدين من العفو الملكي من بين الموجودين رهن الاعتقال بلغ 1305 نزلاء، وتوزعت تفاصيل العفو على النحو التالي:

- العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 72 نزيلاً.

- التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1229 نزيلاً.

- تحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة 4 نزلاء.

أما عدد المستفيدين من العفو الملكي من بين الموجودين في حالة سراح، فقد بلغ 221 شخصاً، موزعين كالتالي:

- العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 71 شخصاً.

- العفو من العقوبة الحبسية مع الإبقاء على الغرامة لفائدة 6 أشخاص.

- العفو من الغرامة لفائدة 115 شخصاً.

- العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 12 شخصاً.

- العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة شخصين اثنين.

من جهة اخرى شمل العفو الملكي مجموعة من المحكومين في قضايا التطرف والإرهاب، بعد أن أعلنوا رسمياً تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها ومؤسساتها الوطنية، ومراجعتهم لمواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، وتخليهم عن الفكر المتطرف والإرهابي. وبلغ عددهم 15 شخصاً. وجاء العفو كما يلي:

- العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 5 نزلاء.

- التخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 10 نزلاء.