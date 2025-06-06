إيلاف من لندن: قالت تقارير صحفية بريطانية إن رعب كرة القدم الشهير السابق ديفيد بيكهام سيُمنح لقب "فارس" ضمن قائمة تكريمات عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث وبذلك سيحمل مرتبة (سير).

وحصل قائد منتخب إنكلترا السابق لكرة القدم على وسام الإمبراطورية البريطانية OBE عام ٢٠٠٣، بناءً على توصية من رئيس الوزراء آنذاك توني بلير، ولكنه الآن على وشك الحصول على المزيد من التكريم.

بيكهام، الذي بلغ الخمسين من عمره في مايو، سيحصل على لقب السير، وستُمنح زوجته، فيكتوريا بيكهام، نجمة فرقة سبايس جيرلز السابقة، لقب ليدي بيكهام، كما ذكرت صحيفة (ذا صن) لأول مرة.

لطالما كان هذا طموح بيكهام، وانتشرت شائعات العام الماضي حول احتمال حصوله أخيرًا على هذا التكريم بعد إعلانه سفيرًا لمؤسسة الملك تشارلز الثالث.

ثم بلغت التكهنات ذروتها في ديسمبر من العام الماضي عندما حضر مأدبة رسمية لأول مرة برفقة زوجته. التقى بيكهام، المعروف باسم السير ديفيد، بالملك الأسبوع الماضي في معرض تشيلسي للزهور.

وسُمع صوت الملكة وهي تسأل نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد وباريس سان جيرمان السابق: "أليس كذلك؟". فأجاب بيكهام: "كان الأمر رائعًا، شكرًا لك. كان ذلك لطفًا كبيرًا."

ثم سُمع صوت الملكة وهي تقول له: "أنا سعيدة لأنك تلقيت الورود."

خدمات لكرة القدم وخارجها

لعب أسطورة كرة القدم 115 مباراة مع إنكلترا قبل اعتزاله عام 2013. وهو الإنكليزي الوحيد الذي سجل في ثلاث بطولات كأس عالم مختلفة.

وشملت مسيرته حملة الثلاثية في موسم 1998-1999، عندما فاز مانشستر يونايتد بالدوري الإنكليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

كما لعب دورًا رئيسيًا في ضمان استضافة لندن لأولمبياد 2012، وهو سفير لليونيسف منذ عام 2005. وفي عام 2015، أطلقت المنظمة صندوق ديفيد بيكهام لليونيسف.

وحصلت فيكتوريا بيكهام على وسام الإمبراطورية البريطانية تقديرًا لخدماتها في صناعة الأزياء عام ٢٠١٧.

رسائل بيكهام الإلكترونية المُخترقة

وكانت تبددت آمال بيكهام في الحصول على تكريمٍ لجهوده الأولمبية في قائمة الشرف لعام ٢٠١٤ بسبب مشكلةٍ ضريبية. وقد وضعت دائرة الإيرادات والجمارك البريطانية (HM Revenue and Customs) علامةً حمراء على ترشيحه بسبب تورطه في مخططٍ مزعومٍ للتهرب الضريبي، وفقًا لتقارير سابقة.

وفي عام ٢٠١٧، نُشرت تفاصيل رسائل البريد الإلكتروني المُسربة للاعب كرة القدم في الصحافة الوطنية، والتي بدا فيها ينتقد نظام ولجنة التكريم.

وقال متحدثٌ باسم لاعب كرة القدم آنذاك إن رسائله الإلكترونية "مُخترقة" و"مُزوَّرة".