إيلاف من دمشق: تداولت منصات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بإخلاء سبيل عشرات الموقوفين من جنود وضباط النظام السوري السابق من سـجن مدينة حماة المركزي وبلغ عددهم 96 سجينا.

وأشارت مصادر إلى أن إخلاء السبيل جاء بمناسبة قدوم عيد الأضحى وتناقلت الحسابات مقاطع فيديو توثق استقبال المخلي سبيلهم من قبل أهاليهم وجيرانهم وسط احتفالات ودموع الفرح.

وذكرت مصادر أن من بين السجناء 30 من محافظة اللاذقية و17 من محافظة طرطوس و20 من محافظة حماة وريفها والبقية من محافظات سورية مختلفة.

وأضافت أن عدد من الموقوفين الذين تم إخلاء سبيلهم من سجن حماه ينتمي لسلك الشرطة المدنية وأن جميعهم خرجوا "بكفالة".

وأوضحت حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تحظى بالكثير من المتابعين أن عدد المعتقلين كان قد فاق الـ14000 شخصا.

وقبل أيام، ذكرت الحسابات ذاتها أنه تم نقل أغلب الضباط من رتبة نقيب فما فوق من سجن حماه المركزي إلى سجن عفرين في محافظة حلب.