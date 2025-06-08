إيلاف من لندن: قالت تقارير إعلامية بريطانية إن البيت الأبيض حث 10 داونينغ ستريت على منع خطط بناء "سفارة صينية عملاقة" جديدة بالقرب من الأحياء المالية في لندن.

وكان تم إيقاف بناء المبنى وسط مخاوف من التجسس من قبل السكان المحليين في شرق لندن، بالإضافة إلى نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين.

إعادة إحياء

لكن الخطة أُعيد إحياؤها، حيث "أبلغت" تائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بقرارها العام الماضي، ومن المقرر أن تتخذ الحكومة قرارًا بشأن ما إذا كان ينبغي المضي قدمًا في بناء السفارة المثيرة للجدل.

وعلم إن الرئيس الصيني شي جين بينغ ضغط شخصيًا على رئاسة الوزراء البريطانية (10 داونينغ ستريت) لإنشاء المجمع في دار سك العملة الملكية في إيست سميثفيلد.

ويُعتقد أيضًا أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي طرح المسألة مع وزير الخارجية ديفيد لامي أثناء زيارته للعاصمة العام الماضي.

ويقع الموقع المقترح مباشرةً بين مدينة لندن وكناري وارف، وبالقرب من ثلاثة مراكز بيانات مهمة.

ويقول خبراء أمنيون إن قربه من كابلات اتصالات حيوية يجعله عرضة لهجوم إلكتروني محتمل.

تحذير ترامب

ومن المعلوم أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذّر رئيس الوزراء السير كير ستارمر من إعطاء الضوء الأخضر للمشروع.

ويُعتقد أن الأمر قد نوقش خلال محادثات تجارية، حيث أبدى الدبلوماسيون الأميركيون قلقهم من تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحلفاء البريطانيين في حال المضي قدمًا في بناء السفارة.

ومن المعلوم أن الوضع قد يُهدد بعرقلة المفاوضات بشأن اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، حيث ذكرت صحيفة "ميل أون صنداي" أن واشنطن طلبت "إغلاقًا للصين" كجزء من المحادثات، مما يضمن ألا يُشكل المشروع تهديدًا أمنيًا للولايات المتحدة.

وصرح مسؤول أميركي كبير لصحيفة "صنداي تايمز": "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء منح الصين إمكانية الوصول إلى الاتصالات الحساسة لأحد أقرب حلفائنا".

التحالف البرلماني

يأتي هذا بعد أن قدّم أعضاء التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين مذكرةً إلى مجلس الأمن القومي الأميركي، زعموا فيها أن "الكابلات المظلمة" الممتدة أسفل الموقع المقترح "تغذي المدينة".

وزعم جون مولينار، عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية ميشيغان ورئيس لجنة الصين في مجلس النواب، أن الموقع "سيشكل خطرًا غير مقبول" على كلٍّ من لندن وواشنطن.

وقال: "للحزب الشيوعي الصيني سجلٌّ حافلٌ باستهداف البنية التحتية الحيوية. سيثير هذا التطور مخاوف جدية في الولايات المتحدة، ويمكن اعتباره تجاوزًا استراتيجيًا من بكين وخطأً غريبًا في التقدير من لندن".

ووصف لوك دي بولفورد، المدير التنفيذي للتحالف البرلماني الدولي بشأن الصين، المسألة بأنها "نقطة اشتعال" في المناقشات حول كيفية تجنّب منتجي الصلب في المملكة المتحدة فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات بدءًا من الشهر المقبل.

وأضاف: "حان الوقت لإرسال رسالة واضحة إلى شي جين بينغ: مهما كانت الضغوط أو الإكراه، فإن المملكة المتحدة والولايات المتحدة لن تتنازلا عن أمنهما القومي، ولن تُبنى هذه السفارة".

طلب سابق

يذكر أن مجلس تاور هاملتس كان قد رفض سابقًا في عام ٢٠٢٢ اقتراح بناء سفارة الصين، وهي الأكبر في أوروبا.

ومع ذلك، بعد أسبوعين من عودة وزيرة الحزانة البريطانية راشيل ريفز من زيارة لبكين في يناير الماضي، سُحبت اعتراضات كل من السلطة المحلية وشرطة سكوتلاند يارد.

وأعادت بكين تقديم خططها لبناء السفارة في أغسطس دون إجراء أي تغييرات جوهرية.

احتجاج المعارضة

وصفت بريتي باتيل، وزيرة الخارجية في حكومة الظل، الصين بأنها "تهديد خطير للأمن القومي والاقتصادي لبلدنا".

وفي رده على تدخل البيت الأبيض يوم الأحد، قال وزير الداخلية في حكومة الظل، كريس فيلب، إن السماح ببناء سفارة صينية بالقرب من المراكز المالية في لندن "يُشكل خطرًا أمنيًا" ويجب عدم منح الإذن بذلك.

وقال: "كان موقف المحافظين واضحًا تمامًا في الحكومة، فلا ينبغي أن نسمح للصينيين ببناء هذه السفارة العملاقة".

وأضاف: "من المرجح أن تصبح قاعدةً لأنشطتهم التجسسية في عموم أوروبا، وهي قريبة جدًا من المركز المالي للمملكة المتحدة، كما أنها قريبة جدًا من ثلاثة مراكز بيانات حيوية... كابلات البيانات التي تربط، على سبيل المثال، منطقة كناري وارف بلندن، تمر بالقرب منها أو حتى تحتها، ومن المرجح جدًا أن يستخدمها الصينيون لتنظيم أنشطة تجسس".