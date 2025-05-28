إيلاف من لندن: أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ ، أن الصين ستطبق سياسة الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت والبحرين، اعتبارًا من 9 يونيو المقبل وحتى 8 يونيو 2026.

وقال إن حاملي جوازات السفر العادية من الدول الأربع سيعفون من شرط الحصول على تأشيرات لدخول الصين والإقامة لمدة تصل إلى 30 يومًا لأغراض العمل والسياحة والزيارات العائلية والتبادلات والعبور.

يذكر أن الإمارات العربية المتحدة وقطر مُنحتا إعفاءً من التأشيرة في عام 2018.

وجاء القرار الجديد ليستفيد باقي دول مجلس التعاون من منظومة الإعفاء.