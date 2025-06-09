إيلاف من لندن: حثّ أكثر من ألف عالم وطبيب، أعضاء البرلمان البريطاني على التصويت ضد مشروع قانون الموت الرحيم، واصفين إياه بأنه "تهديد حقيقي للمرضى والكوادر الطبية على حد سواء".

يسمح مشروع القانون - الذي من المقرر أن يصوت عليه أعضاء البرلمان للمرة الأخيرة في 20 يونيو - للمرضى الميؤوس من شفائهم من إنكلترا وويلز بإنهاء حياتهم "بشروطهم الخاصة"، شريطة أن يكون متوسط ​​العمر المتوقع لهم ستة أشهر أو أقل.

ويجري حاليًا النظر في مشروع قانون منفصل في البرلمان الاسكتلندي.

لكن أطباء من مختلف أنحاء هيئة الخدمات الصحية الوطنية كتبوا إلى أعضاء البرلمان، محذرين إياهم من "مخاوفهم الجدية".

وقال موقع قناة (سكاي نيوز) البريطانية إن من أبرز الموقعين على هذا القانون السير جون بيرن، عالم الوراثة الذي قاد عقودًا من أبحاث السرطان، والسير شاكيل قريشي، الذي مُنح لقب فارس لعمله في مجال أمراض القلب لدى الأطفال، والبروفيسورة إيلين كيل، نائبة رئيس الأطباء السابقة في اسكتلندا، والبارونة فينلي، وهي طبيبة ويلزية وأستاذة في الطب التلطيفي وعضوة في مجلس اللوردات.

وقّع الرسالة أربعة أطباء حاصلين على وسام الإمبراطورية البريطانية، واثنان حاصلان على وسام الإمبراطورية البريطانية، وطبيب واحد حاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية.

ليس الحل

تنص الرسالة على أنه في حين أن هناك حاجة إلى نقاش حول رعاية نهاية الحياة، فإن "هذا القانون ليس الحل".

وتثير الرسالة مخاوف من عدم كفاية الأدلة المقدمة من الأطباء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات المهمشة.

وتضيف الرسالة: "سيُعمّق هذا القانون أوجه عدم المساواة، ويوفر ضمانات غير كافية، وهو، في رأينا الجماعي، ببساطة غير آمن"، واصفةً إياه بأنه "مشروع قانون معيب للغاية".

وقال البروفيسور كولين ريس، عضو مجموعة العمل التابعة للكلية الملكية للأطباء والمعنية بالموت بمساعدة الغير، إنه "أهم تشريع للرعاية الصحية في 50 أو 60 عامًا".

وقال: "ستكون له عواقب وخيمة على المستقبل، ويشعر العديد من الأطباء بقلق بالغ من أن أعضاء البرلمان لا يستمعون إلى آراء المهنة الطبية".

وأضاف أن العديد من الأطباء الذين يلتزمون الحياد، أو حتى الذين يدعمون مبدأ الموت بمساعدة الغير، لا يزالون قلقين بشأن مشروع القانون.

لا نعتقد أن هذا مشروع قانون آمن، يحمي المرضى، ويحمي عائلاتهم، ويحمي الكوادر الطبية.

لا ضمانات ضد الإكراه

ومن بين المخاوف التي أثارها الأطباء عدم القدرة على تحديد المرضى المعرضين لخطر السيطرة القسرية بشكل صحيح.

وتقول الرسالة: "المرضى الضعفاء معرضون لخطر الإكراه، والنساء، وضحايا العنف المنزلي، وكبار السن أكثر عرضة للخطر".

كما حذّرت من أن هذا سيزيد من اتساع فجوة التفاوت الاجتماعي، حيث يميل المرضى الذين لا يملكون الموارد اللازمة لموت مريح إلى اختيار الموت بمساعدة طبية.

وقالت الرسالة: "الأشخاص الذين يكافحون لدفع تكاليف التدفئة أو الرعاية، أو يرغبون في الحفاظ على ممتلكاتهم لأطفالهم، معرضون بشدة لخطر اختيار الموت إذا كان الخيار متاحًا وكان البديل أكثر صعوبة".

ووجدت بيانات التقرير السنوي للموت بكرامة من ولاية أوريغون لعام ٢٠٢٤ أن ٩.٣٪ من الأشخاص الذين يختارون الموت بمساعدة طبية يفعلون ذلك لأسباب مالية.

اطباء يخطئون

وذكرت الرسالة: "تُظهر الأبحاث أن الأطباء يُخطئون في تشخيصهم في 40% من الحالات تقريبًا".

"ونتيجةً لذلك، قد ينتهي الأمر بالمرضى إلى اختيار الموت المُساعد وخسارة ما كان يُمكن أن يكون شهورًا أو سنواتٍ سعيدةً ومُرضيةً من حياتهم".

وتُشير الرسالة إلى أن مشروع القانون يُشكل خطرًا على العائلات أيضًا، إذ لا يُلزم الأطباء بالتحدث مع أفرادها.

وتُضيف: "قد لا يعلم أحد الأقارب المقربين شيئًا حتى يتلقّى اتصالًا لترتيب استلام جثمان قريبه"، مُضيفةً أنه لا توجد آليةٌ تُمكّن أحد أفراد العائلة من التعبير عن مخاوفه بشأن الطلب.

وتناولت الرسالة أيضًا التأثير المُحتمل على الكوادر الطبية.

وتُشير الأدلة الواردة من هولندا إلى أن "الأطباء يشعرون بالضغط عند التعامل مع طلبات المرضى للموت المُساعد، مما يعني أنهم قد يُشاركون في النهاية رغم أن ذلك يتعارض مع مبادئهم، لأنهم يُريدون مساعدة مرضاهم".