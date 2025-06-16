إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن عدم توقيع إيران على الصفقة عار وإهدار لحياة البشر، ويجب على الجميع مغادرة طهران على الفور.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "كان ينبغي على إيران أن توقع على "الاتفاق" [بشأن برنامجها النووي] الذي طلبتُ منهم توقيعه. يا له من عار وإهدار للأرواح البشرية".



منشور ترامب على "تروث سوشال"

وأضاف: "باختصار، لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية. لقد كررتُ ذلك مرارا وتكرارا! على الجميع إخلاء طهران فورا!".

وكتبت وزارة الخارجية الأمريكية على منصة "إكس" أمس الاثنين أنه "على المواطنين الأمريكيين عدم السفر إلى إيران لأي سبب، وعليهم المغادرة فورا في حال كانوا هناك. على المواطنين الأمريكيين الذين لا يستطيعون مغادرة إيران الاستعداد للبقاء في أماكنهم لفترة طويلة".

كما أصدرت وزارة الخارجية الروسية بيانا، قالت فيه: "في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، توصي وزارة الخارجية الروسية المواطنين الروس في إيران وإسرائيل بتوخي أقصى درجات الحذر والالتزام بإجراءات السلامة الشخصية"

وأضافت: "نظرا لإغلاق المجال الجوي الإيراني، يُمكن للمواطنين الروس مغادرة إيران برا عبر معبر أستارا الحدودي إلى أذربيجان. ومن إسرائيل، يُمكنكم التوجه إلى مصر المجاورة معبر "بيغن - طابا" أو الأردن معبر نهر الأردن (الملك حسين)".