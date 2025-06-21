أعلنت مصادر طبية فلسطينية مقتل 70 فلسطينياً وإصابة عشرات، في هجمات إسرائيلية جوية إسرائيلية ونيران القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ فجر الجمعة.

وبجسب المصادر فإن اكثر من 23 شخصاً قتلوا في قصف جوي أثناء انتظار الحصول على المساعدات الغذائية، قرب مفترق العيون بحي النصر غربي مدينة غزة.

وقالت حركة حماس في بيان لها إن الجيش الإسرائيلي ارتكب يوم الجمعة "سلسلة مجازر مروعة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، راح ضحيتها نحو 40 شهيداً".

وأضاف البيان أن إسرائيل "قصفت منازل وخيام النازحين"، وأطلقت النار بشكل مباشر تجاه الناس حول مراكز السيطرة الإسرائيلية-الأمريكية على المساعدات الإنسانية، بحسب البيان.

من جانبها، أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن "إطلاق قذائف الهاون" على جنود وآليات الاحتلال المتوغلين في قيزان أبو رشوان، قرب هابي ستي، جنوب خان يونس في قطاع غزة.

وأضافت في بيان مقتضب عبر منصة تيلغرام، يوم الجمعة، أنها استهدفت أيضاً "كيبوتس نيريم" ومنطقة "العين الثالثة" شرق خان يونس، بمنظومة صواريخ رجوم، قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

كما أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها تمكنت من "قنص جندي إسرائيلي" كان يستهدف المدنيين شرق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، دون أن تحدد مصيره.

كما أفاد مركز الإعلام الفلسطيني، بـ"وقوع اشتباك مسلح عنيف بين مقاومين وقوات إسرائيلية" في شارع الثغرة، داخل مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة، وأضافت أنه تم استهداف آلية للجيش الإسرائيلي بقنبلة محلية الصنع.

وقالت السلطات في غزة إن 7 فلسطينيين قُتلوا بينهم طفل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لتجمع مدنيين بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، بينما في شرق المدينة، قُتل فلسطينيان إثر قصف استهدف منزلاً لعائلة الشرافي بحي التفاح، وفي غرب المدينة، قُتل فلسطينيان وأصيب 10 آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لتجمع مدنيين في محيط مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة.

كما أدّت غارة نفّذتها مُسيّرة أخرى إلى مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في حي الشجاعية شرقي المدينة، ووفق المصادر، وصل 23 شهيدا وعشرات الجرحى إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات، جراء استهداف الجيش لتجمع مدني في المنطقة.

منع الصلاة

Getty Images الشرطة الإسرائيلية منعت "آلاف المصلين" الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى

منعت الشرطة الإسرائيلية "آلاف المصلين" الفلسطينيين من الدخول إلى المسجد الأقصى بالقدس لأداء صلاة الجمعة، ومنعت إقامة الصلاة في المسجد الإبراهيمي في ظل حصار تفرضه قواتها في الضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي.

وقالت مديرية أوقاف محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية ، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع الصلاة في المسجد الإبراهيمي، في وقت يفرض الجيش لليوم الثامن حصاراً على الضفة، منذ بدء المواجهة الإسرائيلية الإيرانية.

وذكرت مديرية أوقاف محافظة الخليل، في بيان يوم الجمعة، أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إغلاق المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل، لليوم الثامن على التوالي، وتمنع إقامة الصلاة فيه".

وبحسب المركز الإعلامي الفلسطيني انتشرت قوات من الشرطة الإسرائيلية منذ ساعات الفجر عند أبواب البلدة القديمة في القدس والبوابات الخارجية للمسجد الأقصى، ومنعت آلاف المصلين من الدخول.

سمحت الشرطة الإسرائيلية لحوالي 450 مصلياً فقط بالدخول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة، وبدت أغلب مصليات وباحات الأقصى "خالية تماماً"، وفق السكان.

مساء الأربعاء، أعادت الشرطة الإسرائيلية فتح أبواب المسجد الأقصى جزئياً، بعد إغلاق كامل لنحو 6 أيام، على إثر تعليمات الجبهة الداخلية للجيش الإسرائيلي بمنع التجمعات جراء الحرب على إيران.

وفي أحدث الهجمات، قُتل 7 فلسطينيين بينهم طفل وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لتجمع مدنيين بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.