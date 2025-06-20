إيلاف من الكويت: شدد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في دولة الكويت، الشيخ فهد اليوسف الصباح، في تصريح خاص لـ"إيلاف"، على أن الإجراءات الأمنية الجديدة التي تم اعتمادها لتنظيم إقامة الشعائر الدينية خلال العشر الأوائل من شهر محرم، تأتي في إطار "مسؤوليات وزارة الداخلية في حماية أرواح المواطنين والمقيمين، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر الدينية".

وقال الشيخ فهد في حديثه لـ"إيلاف" إن "القيادة السياسية في الكويت حريصة على احترام الشعائر الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة التي تمر بها المنطقة"، موضحًا أن "العمل جارٍ ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي لحفظ أمن المنطقة واستقرارها".

وختم تصريحه لـ"إيلاف" بتوجيه الشكر إلى أبناء الشعب الكويتي على تفهمهم وتعاونهم مع الجهات المختصة، متمنيًا "دوام الأمن والاستقرار لدولة الكويت، ولدول الخليج، ولجميع الدول العربية والإسلامية".

تفاصيل الاجتماع والإجراءات المعلنة

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة المنبثقة عن اجتماع مسؤولي الحسينيات والمجالس الكويتية، الذي عُقد يوم أمس مع الشيخ فهد اليوسف الصباح، عن تفاصيل الترتيبات الجديدة الخاصة بإقامة الشعائر الحسينية خلال العشر الأوائل من شهر محرم، وذلك في ظل المستجدات الإقليمية الراهنة.

وأكدت اللجنة في بيان صحافي أن "الاجتماع عكس حرص القيادة السياسية على حفظ أمن البلاد وسلامة مواطنيها، بالتوازي مع احترام الشعائر الدينية". كما أوضح البيان أن معالي النائب الأول نقل خلال الاجتماع تحيات صاحب السمو أمير البلاد إلى مسؤولي الحسينيات، إلى جانب تقديره لدورهم الديني والاجتماعي في تعزيز التماسك المجتمعي.

الترتيبات المؤقتة المعتمدة

أوضحت اللجنة أن الترتيبات المؤقتة تشمل النقاط التالية:

نقل المجالس الحسينية مؤقتًا إلى المدارس أو الأندية الرياضية القريبة، بالتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية، وذلك من خلال خط ساخن ستُعلن تفاصيله لاحقًا، بهدف تنظيم الحضور وضمان الجاهزية الأمنية والتنظيمية.

استثناء المجالس العائلية الصغيرة التي لا يتجاوز عدد المشاركين فيها 15 شخصًا من قرار النقل، شريطة الالتزام التام بالإجراءات الأمنية واشتراطات السلامة المعتمدة.

توفير جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية للمجالس المنقولة، بما في ذلك تأمين البنية التحتية، والتهيئة الصوتية والضوئية، إلى جانب وجود رجال الأمن لضمان حماية المشاركين وحسن سير الفعاليات.

السماح بطبخ "البركة الحسينية" داخل المدارس أو الأندية التي سيتم اعتمادها كمقار مؤقتة، وذلك بموجب موافقة مسبقة وتحت إشراف الجهات المختصة، وفقًا لشروط الأمن والسلامة المعمول بها رسميًا.

التزام الخطباء والقراء بعدم التطرق إلى أي قضايا سياسية خلال المجالس، حفاظًا على الطبيعة الدينية للمناسبة، ومنعًا لأي توترات أو تفسيرات خارجة عن إطار المناسبة.

إصدار جدول رسمي لاحقًا يتضمن أسماء الحسينيات التي يشملها قرار النقل، والمقار التعليمية أو الرياضية المعتمدة كبدائل مؤقتة خلال الفترة المحددة.

اللجنة توجه رسالة إلى الخطباء ورواد المجالس

وفي ختام البيان، دعت اللجنة مسؤولي الحسينيات والخطباء ورواد المجالس إلى "تفهم هذه المرحلة الاستثنائية"، مؤكدة أن "الترتيبات المعلنة تهدف إلى حماية الجميع، وضمان إقامة الشعائر في أجواء آمنة ومنظمة، دون المساس بجوهر المناسبة أو طابعها الروحي".

وأضاف البيان: "نثمن تعاون الجميع، ونهيب بكافة الجهات المعنية الالتزام بما يصدر من تعليمات وتوجيهات أمنية وتنظيمية، سائلين الله أن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار تحت راية سمو الأمير وسمو ولي العهد".