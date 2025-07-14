

إيلاف من لندن: حذّرت تقارير طبية حديثة من مخاطر الجرعات الزائدة من مكمل فيتامين B6، المعروف باسم البيريدوكسين، حيث قد يؤدي الإفراط في استخدامه إلى تلف خطير في الأعصاب، يؤثر في بعض الحالات على الدماغ، النخاع الشوكي، والعضلات.

وبحسب تقرير نشرته هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، فإن الأعراض الجانبية المرتبطة بتناول كميات كبيرة من هذا الفيتامين منتشرة بشكل مقلق في أستراليا، خصوصًا في أوساط النساء الحوامل اللواتي يتناولنه لتخفيف الغثيان، إضافة إلى استخدامه لتقليل أعراض ما قبل الحيض، كونه متاحًا بدون وصفة طبية.

ورغم أهمية الفيتامين في دعم الجهازين العصبي والمناعي، وفي عمليات التمثيل الغذائي للبروتينات والكربوهيدرات والدهون، حذّر التقرير من أن كثيرًا من المستخدمين لا يدركون أن الجرعة الزائدة قد تؤدي إلى "الاعتلال العصبي الطرفي"، وهي حالة تتمثل في تلف الأعصاب الطرفية، مسببة أعراضًا مثل التنميل، والألم، وضعف الأطراف، وصعوبة التوازن.

ووفقًا لما نشر على منصة The Conversation العلمية، فإن معظم الأفراد يحصلون على الكمية الكافية من هذا الفيتامين من خلال النظام الغذائي الطبيعي، عبر تناول اللحوم، الحبوب، الفواكه، والخضروات، وبالتالي فإن تناول المكملات دون داعٍ طبي مبرر قد يكون ضارًا.

حالات مسجلة وتحذيرات علمية

أوضح الأستاذ نيال وايت من كلية العلوم الطبيعية بجامعة ماكواري، والدكتور وسليد ماثيوز، المحاضر في علم السموم بجامعة سيدني، أن معظم حالات الاعتلال العصبي التي تم رصدها في أستراليا تتحسن بعد التوقف عن تناول المكمل، لكن بعض الحالات احتاجت إلى فترة تتراوح بين 3 أشهر إلى عامين للتعافي الكامل.

ومنذ عام 2023، تم تسجيل 174 حالة اعتلال عصبي ناتجة عن استخدام فيتامين B6، بحسب بيانات إدارة السلع العلاجية الأسترالية (TGA).

وفي إحدى الدراسات، تم توثيق إصابة رجل بتلف عصبي بعد تناوله 95 ملغ من فيتامين B6 يوميًا، وهي جرعة تتجاوز الحد الموصى به بشكل كبير.

أعراض يجب الانتباه لها

ينصح الأطباء باستشارة الطبيب قبل بدء تناول مكملات فيتامين B6، والتنبه للأعراض التالية، والتي قد تكون مؤشرًا على الاعتلال العصبي:

• تنميل أو ألم في اليدين والقدمين

• ضعف في العضلات

• مشاكل في التوازن

• شعور بالحرقة في المعدة

• غثيان مستمر

وفي حال ظهور هذه الأعراض، يُوصى بوقف المكمل فورًا وطلب الرعاية الطبية، حيث أن الكشف المبكر عن الاعتلال العصبي يزيد من فرص الشفاء التام.

