إيلاف من السويداء: ناشد الشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التدخل لحماية الأقلية الدرزية في سوريا من ما وصفه بـ"المجازر المستمرة" التي تتعرض لها على يد ميليشيات متطرفة، في ظل غياب سلطة حكومية قادرة على السيطرة على الوضع الأمني.

وقال الشيخ طريف في نداء رسمي وُجّه اليوم (الأحد) إلى الرئيس الأميركي عبر السفير مايك هاكابي، إن "الولايات المتحدة، باعتبارها زعيمة العالم الحر، لا يمكن أن تواصل غضّ الطرف عن مشاهد الإبادة الجماعية التي تطال المدنيين الدروز الأبرياء". وأضاف: "نحن نواجه هجوماً شريراً، لا يُعقل تجاهله بذريعة فرض حكم أو سحق الحقوق المدنية، إذ تُرتكب جرائم ضد الإنسانية أمام أنظار العالم".

وجاءت هذه المناشدة في أعقاب الاشتباكات العنيفة التي شهدتها محافظة السويداء جنوب غربي سوريا، بين جماعات مسلحة من الدروز وعشائر البدو، والتي أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين. وقد تدخلت القوات الحكومية السورية لمحاولة فض النزاع، قبل أن تنسحب لاحقاً إثر التوصل إلى اتفاق أولي بين الأطراف.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، قد أعلن في وقت سابق اليوم أن وقف إطلاق النار دخل حيّز التنفيذ في السويداء اعتباراً من الساعة 17:00، مشيراً إلى أن الترتيبات جارية لتبادل الأسرى بين الأطراف المتنازعة.

ويُشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حافظ في الآونة الأخيرة على علاقات متقدمة مع الرئيس السوري أحمد الشرع، حيث أعلن البيت الأبيض مؤخراً عن مرسوم رئاسي "تاريخي" ألغى بموجبه برنامج العقوبات المفروض على دمشق، دعماً لما وصفه بـ"طريق الدولة نحو الاستقرار والسلام"، في خطوة تم الإعلان عنها رسمياً خلال زيارة ترامب إلى السعودية قبل نحو شهرين.

وفي سياق متصل، نفّذت إسرائيل غارات جوية مكثفة على مواقع سورية خلال الأسبوع الماضي، قالت إنها تهدف إلى "حماية أمنها" و"الدفاع عن الدروز"، حيث استهدفت مواقع عسكرية حساسة، أبرزها مبنى هيئة الأركان وقصر الشعب في دمشق، متعهدة بمواصلة ما سمّته "التحرك عند الضرورة".