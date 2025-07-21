إيلاف من القاهرة: احتجزت السلطات التركية، اليوم الاثنين، الناشط الإخواني المطلوب للسلطات المصرية محمد عبد الحفيظ في مطار إسطنبول خلال عودته من رحلة عمل.

ووفقا لما كتبته زوجة الناشط الإخواني على فيسبوك، فقد تم توقيف زوجها وإبلاغه بعدم السماح له بالدخول وهُدد بترحيله، فيما أعربت عن خشيتها تسليمه إلى مصر.

وأمس أعلنت وزارة الداخلية المصرية استهداف عناصر إرهابية تابعة لحركة "حسم"، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، حاولت تنفيذ عمليات تخريبية بالبلاد، كاشفة عن عناصر الحركة والجرائم الخطيرة التي سبق تورطهم بها.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي الأحد، أن قيادات حركة حسم الهاربة بدولة تركيا، أعدت وخططت لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، ودفعت بأحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية، والسابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، إلى التسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه.

وذكرت الوزارة من بين القيادات المتهمة في هذه العمليات، محمد عبدالحفيظ عبد الله عبدالحفيظ، المحكوم عليه بالعديد من القضايا منها السجن المؤبد في القضية رقم 64 / 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة، في محاولة استهداف عدد من الشخصيات الهامة، والسجن المؤبد في القضية رقم 120 / 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة محاولة استهداف الطائرة الرئاسية، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق.