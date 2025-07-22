إيلاف من واشنطن: أصدر مكتب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما توبيخا نادرا للرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء، بعد أن اتهم الرئيس سلفه بارتكاب "خيانة" وتزوير انتخابات عامي 2016 و2020.

قال باتريك رودنبوش، المتحدث باسم أوباما: "احترامًا لمكتب الرئاسة، لا يقدر مكتبنا عادة الهراء والمعلومات المضللة التي تتدفق باستمرار من البيت الأبيض، بل يقدرها بالرد".

وأضاف: "لكن هذه الادعاءات مشينة بما يكفي لتستحق الرد. هذه الادعاءات الغريبة سخيفة ومحاولة واهية لصرف الانتباه".

عندما سأل المراسلون ترامب يوم الثلاثاء عن جيفري إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية، تحول إلى ما أسماه "إجرام" أوباما.

بعد ما فعلوه بي - وسواءً أكان ذلك صحيحًا أم خاطئًا - فقد حان الوقت لملاحقة الناس. لقد أُلقي القبض على أوباما مباشرةً،" قال ترامب للصحفيين. "ما فعلوه في عامي 2016 و 2020 إجرامي للغاية. إنه إجرام على أعلى مستوى. لذا، هذه هي الأمور التي يجب التحدث عنها حقًا."

انظروا، إنه مذنب. الأمر ليس موضع شك،" أضاف ترامب. "كانت هذه خيانة. هذه كل كلمة يمكن أن تخطر على بالكم. حاولوا سرقة الانتخابات. حاولوا التعتيم عليها."

وكان ترامب يشير إلى ادعاءات قدمتها مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ولقاءات تلفزيونية بأنهما اكتشفا أن مسؤولين في إدارة أوباما تلاعبوا بالمعلومات الاستخباراتية وتآمروا لتقويض شرعية فوز ترامب الانتخابي في عام 2016.

إدارة ترامب والتضليل

ونشرت جابارد على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الجمعة أنها ستحيل قضية جنائية إلى وزارة العدل. وقال رودنبوش إن إدارة ترامب تضلل بشأن المعلومات التي تستخدمها لدفع مزاعمها.

لا شيء في الوثيقة الصادرة الأسبوع الماضي يقوض الاستنتاج المتعارف عليه بأن روسيا عملت على التأثير في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، لكنها لم تنجح في التلاعب بأي من الأصوات. وقد تأكدت هذه النتائج في تقرير صدر عام 2020 عن لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، برئاسة ماركو روبيو آنذاك، وفقًا لرودنبوش.

وعندما طلب منه التعليق على بيان أوباما، قال المتحدث باسم البيت الأبيض ديفيس إنجل: "إن البيت الأبيض يقدر التزام المديرة غابارد بالشفافية والجهود المبذولة لإنهاء تسليح الحكومة ضد المواطنين الأميركيين".

وتزعم غابارد أن الوثائق تظهر أن روسيا لم تسع إلى التدخل في انتخابات عام 2016 لصالح ترامب، على الرغم من التحقيقات العديدة التي أظهرت عكس ذلك.

في 8 ديسمبر (كانون الأول) 2016، أعد مسؤولو الاستخبارات المركزية تقييمًا للتقرير اليومي للرئيس، وخلصوا إلى أن روسيا "لم تؤثر على نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة" بشن هجمات إلكترونية على البنية التحتية. وقبل أن يصل التقرير إلى الرئيس، سحب فجأةً "بناءً على توجيهات جديدة". ولم يُنشر هذا التقييم الاستخباراتي الرئيسي قط، حسبما كتبت غابارد في إحدى منشوراتها.

مع ذلك، لم تُدِع إدارة أوباما قط أن الهجمات الإلكترونية الروسية أثرت على نتائج الانتخابات. وصرح أوباما من البيت الأبيض، بعد أيام من تلقيه الإحاطة التي أشارت إليها غابارد في ديسمبر (كانون الأول) 2016: "أؤكد للجمهور أنه لم يكن هناك أي تلاعب في عملية التصويت كان مثيرًا للقلق... فقد تم فرز الأصوات - فرزها بشكل صحيح".

روسيا سعت إلى التدخل

وقال البيت الأبيض في عهد أوباما إن روسيا سعت إلى التدخل في الحملة من خلال تسريب وثائق مخترقة واستخدام الروبوتات ومزارع التصيد لنشر معلومات مضللة حول الانتخابات - وهو الاكتشاف الذي أيده لاحقا تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر وتقرير مجلس الشيوخ.

قام محقق خاص آخر، عينه المدعي العام آنذاك بيل بار، وسانده ترامب، بالتحقيق في مزاعم تسييس التحقيقات المتعلقة بروسيا لأكثر من ثلاث سنوات. انتقد تقرير جون دورهام تعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع التحقيق، قائلاً إنه وجد أن "كبار موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي أظهروا نقصًا خطيرًا في الدقة التحليلية تجاه المعلومات التي تلقوها" - ولكن ليس بمستوى الإجرام الذي يزعمه ترامب الآن.

وفي الوقت نفسه، كان تقرير مجلس الشيوخ واضحا لا لبس فيه بشأن تصرفات روسيا .

خلص تقرير اللجنة، الذي شمل أعضاءً من الحزبين، إلى أن هدف روسيا من عملية الاختراق والتسريب غير المسبوقة التي شنتها ضد الولايات المتحدة عام 2016، من بين دوافع أخرى، كان مساعدة حملة ترامب. ورد المرشح ترامب وحملته على هذا التهديد بتبني الجهود الروسية وتشجيعها واستغلالها، وفقًا للتقرير.

الهدف تهدئة ترامب

وقال المشرعون الديمقراطيون إن الإدارة تحاول إعادة كتابة التاريخ من أجل تهدئة ترامب. وقال السيناتور مارك وارنر، ديمقراطي من ولاية فرجينيا، في بيان: "هذا مجرد مثال آخر على محاولة مديرة الاستخبارات الوطنية تزييف السجلات وإعادة كتابة التاريخ وتقويض الثقة في وكالات الاستخبارات التي من المفترض أن تقودها".

وقال رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب بيت أغيلار من كاليفورنيا لشبكة إن بي سي نيوز يوم الاثنين إن "هذا كله مجرد تشتيت للانتباه".

وقال أغيلار "إنهم سيفرجون عن أي شيء إذا كان ذلك يمنحهم يومًا أو يومين آخرين لعدم الحديث عن إبستين أو لإثارة غضب الغوغاء للحديث عن إبستين".

إن التحقيق في روسيا ليس سوى واحد من عدد من المظالم القديمة التي أعاد ترامب إحياءها في الأيام الأخيرة أثناء تعامله مع ردود الفعل العنيفة من أنصار "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" حول التعامل مع قضية إبستين.

استخدم ترامب منصة التواصل الاجتماعي Truth Social لاتهام خصمه القديم السيناتور آدم شيف، من كاليفورنيا ، بانتهاك القانون، وشارك صورًا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لمسؤولين ديمقراطيين مختلفين كانوا بمثابة مخاوف لدى الجمهوريين على مر السنين.

وفي الوقت نفسه، أصدرت وزارة العدل آلاف الملفات المتعلقة باغتيال مارتن لوثر كينغ جونيور يوم الاثنين، وأعلنت أنها أرسلت تقريرا محررا إلى السيناتور تشاك جراسلي، جمهوري من ولاية أيوا، بشأن تعامل مكتب التحقيقات الفيدرالي مع الملفات المتعلقة "بتحقيق فاشل أجراه مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي في سوء تعامل هيلاري كلينتون مع معلومات سرية للغاية" خلال فترة عمل كلينتون كوزيرة للخارجية.