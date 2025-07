إيلاف من باريس: كل شيء كان يسير بهدوء في مطار فالنسيا الإسباني ظهر الأربعاء. أطفال ومراهقون يهود من فرنسا، تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا، يصعدون إلى طائرة شركة "Vueling Airlines"، عائدين من معسكر صيفي إلى باريس. فجأة، تبدأ الأغاني العبرية تملأ الممر... وبعد دقائق، الشرطة تقتحم الطائرة، والمدرّبة مقيدة على الأرض، والأطفال يُجبرون على المغادرة.

بحسب موقع "Enfoque Judío"، كان الغناء مجرد لحظة فرح جماعي. لكن الطاقم الإسباني رأى الأمر تهديدًا، ووجّه تحذيرًا: "توقفوا عن الغناء أو سنتصل بالشرطة". وما هي إلا دقائق، حتى وصلت الشرطة لتنهي المشهد على طريقتها.

المدربة الشابة، بعمر 21 عامًا فقط، لم تحتمل مشاهدة القاصرين يُساقون خارج الطائرة، فاحتجّت. الروايات الرسمية تقول إنها قامت بـ"إشارة غريبة" وهدّدت الشرطة... فأُلقي القبض عليها. أما الفيديو الذي اجتاح الإنترنت، فكان كافيًا ليُشعل عاصفة: مدرّبة على الأرض، يداها مقيدتان، وضابط يثبّتها بقسوة.

The woman who was arrested and beaten is the director of the Kinneret summer camp.



Fifty Jewish French children, aged 10 – 15, were singing Hebrew songs on the plane.



The @vueling airline crew said that Israel is a terrorist state and forced the children off the aircraft; they… https://t.co/V78PEHB58B pic.twitter.com/HizF6SZoaD