إيلاف من لندن: بعد وقت قصير من بيان رئيس الوزراء البريطاني حزل خطة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، القى وزير الخارجية ديفيد لامي بيانا في مؤتمر الأمم المتحدة للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين.

أشار لامي إلى الإجراءات السابقة التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين وقطع المحادثات التجارية، لكنه قال إن الوضع في غزة "تفاقم" وإن حل الدولتين في "خطر".

وقال إن دعم المملكة المتحدة لإسرائيل لا يزال "ثابتًا"، لكنه يقول إن "ظلمًا تاريخيًا لا يزال يتكشف" فيما يتعلق بفلسطين.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "يجب ألا تُكافأ حماس أبدًا على الهجوم الوحشي في 7 أكتوبر"، مضيفًا أن على الجماعة الإرهابية أن توافق على وقف إطلاق النار ونزع سلاحها، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المتبقين، وقبول عدم إمكانية أن يكون لها دور مستقبلي في حكم الدولة الفلسطينية.

ولكنه يقول إن حماس لا تمثل الفلسطينيين ككل، ويدين اعتراضات الحكومة الإسرائيلية على قيام دولة فلسطينية.

المعاناة

وتابع لامي: لا يوجد مبرر مُمكن لهذه المعاناة. وليس أمامنا سوى واجبٍ واضحٍ وهو أن نساعد في إنهائها.

وأكد أن الدمار في غزة مُفجع. الأطفال يتضورون جوعًا، وقطراتُ إسرائيل المُتقطعة من المساعدات أرعبت العالم. هذه إهانةٌ لقيم ميثاق الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية في الأسبوع الماضي، قادت بريطانيا 28 دولةً في المطالبة بإنهاء فوري لهذه الحرب المُريعة ووضع المنطقة على طريق مستقبلٍ أفضل. هذا لا يتطلب مجرد وقفٍ فوريٍّ لإطلاق النار، بل خطةً لضمان استمراره.

وأضاف لامي: تاريخنا يُشير إلى أن بريطانيا تتحمل مسؤوليةً خاصة لدعم حل الدولتين. خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، اتخذت حكومة المملكة المتحدة إجراءاتٍ مُتكررةً في مواجهة الأزمة الحالية.

وقال: أعدنا تمويل الأونروا. وعلقنا صادرات الأسلحة التي يُمكن استخدامها في غزة. وقدمنا عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية كمساعداتٍ إنسانية.

وتابع: وقّعنا اتفاقيةً تاريخيةً مع السلطة الفلسطينية. ودافعنا عن استقلال المحاكم الدولية. وفرضنا ثلاث حزم عقوبات على المستوطنين العنيفين.

كما علقنا المفاوضات التجارية مع الحكومة الإسرائيلية، وفرضنا عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف بتهمة التحريض.

ومع ذلك، أيها الأصدقاء الأعزاء، يستمر الوضع في التدهور. وحلّ الدولتين في خطر.

وعد بلفور

وقال وزير الخارجية البريطاني: ولكي نصل إلى ذلك المستقبل الأفضل، علينا أولاً أن نتأمل في الماضي.

قبل 108 أعوام، وقّع سلفُي، وزير الخارجية البريطاني، آرثر بلفور، الإعلان الذي يحمل اسمه. لقد ساهم في إرساء أسس وطن للشعب اليهودي. ولبريطانيا أن تفخر بذلك.

إن دعمنا لإسرائيل، وحقها في الوجود، وأمن شعبها ثابت. ومع ذلك، جاء إعلان بلفور مصحوبًا بوعدٍ رسميٍّ "بعدم القيام بأي عملٍ من شأنه المساس بالحقوق المدنية والدينية" للشعب الفلسطيني أيضًا.

ونوه وزير الخارجية إلى أن لم يُحترم هذا، وهو ظلم تاريخي لا يزال يتكشف. وكدبلوماسيين وسياسيين، اعتدنا على ترديد عبارة "حل الدولتين".

وقال لامي: أعلنت هذه الجمعية ومجلس الأمن مرات لا تُحصى ضرورة وجود قرار بشأن حل الدولتين. قرار تلو الآخر. القرار ١٨١. القرار ٢٤٢. القرار ٤٤٦. القرار ١٥١٥. القرار ٢٣٣٤. هذه ليست أرقامًا على صفحات. بل هي قناعة عالم مُحبط.

الموقف من حماس

وأكد لامي:يجب ألا تُكافأ حماس أبدًا على هجومها الوحشي في ٧ أكتوبر. يجب عليها إطلاق سراح الرهائن فورًا، والموافقة على وقف فوري لإطلاق النار، وقبول عدم وجود أي دور لها في حكم غزة، والالتزام بنزع سلاحها.

وقال: لكن حماس ليست الشعب الفلسطيني. وليس هناك تناقض بين دعم أمن إسرائيل ودعم الدولة الفلسطينية. بل العكس هو الصحيح.

وأضاف: دعوني أكون واضحًا: إن رفض حكومة نتنياهو لحل الدولتين خطأ - خطأ أخلاقي واستراتيجي. إنه يضر بمصالح الشعب الإسرائيلي، ويغلق الطريق الوحيد نحو سلام عادل ودائم.

وشدد وزير الخارجية البريطاني على القول: لهذا السبب نحن مصممون على حماية جدوى حل الدولتين.

ولذا، وبتاريخنا العريق، تعتزم حكومة جلالة الملك الاعتراف بدولة فلسطين عندما تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول هنا في نيويورك.

وقال لامي: سنفعل ذلك ما لم تتحرك الحكومة الإسرائيلية لإنهاء الوضع المروع في غزة، وتُنهي حملتها العسكرية، وتلتزم بسلام مستدام طويل الأمد قائم على حل الدولتين.

وأكد: كما أن مطالبنا من حماس لا تزال مطلقة وثابتة.

واضاف: قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنقيّم مدى التقدم الذي أحرزته الأطراف في الوفاء بهذه الخطوات. لن يكون لأي طرف حق النقض (الفيتو) على الاعتراف، سواءً بفعله أو بامتناعه. لكن الاعتراف بحد ذاته لن يُغير الوضع على الأرض.

خطوات فورية

ولهذا السبب، نتخذ خطوات فورية أيضًا. مثل إسقاط الإمدادات الإنسانية جوًا بالتعاون مع شركائنا في الأردن، ونقل الأطفال المصابين إلى المستشفيات البريطانية، والضغط من أجل استئناف المساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة.

كما نؤمن بأن وقف إطلاق النار الدائم يتطلب تقدمًا عاجلًا في مجالي الحوكمة والأمن في غزة. لذلك، نعمل مع حلفائنا على خطة لمفاوضات سياسية طويلة الأمد وحل الدولتين.

حل الدولتين

وقال لامي: لا توجد رؤية أفضل لمستقبل المنطقة من حل الدولتين.

إسرائيليون يعيشون داخل حدود آمنة، معترف بهم ويعيشون في سلام مع جيرانهم، متحررين من خطر الإرهاب.

وفلسطينيون يعيشون في دولتهم، بكرامة وأمن، متحررين من الاحتلال.

لا يمكن إدارة أو احتواء الصراع المستمر منذ عقود بين الإسرائيليين والفلسطينيين. يجب حله الآن. وبريطانيا مستعدة للقيام بدورها التاريخي والكامل.