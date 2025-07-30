إيلاف من لندن: إن الضحية الأحدث لجهود دونالد ترامب لإسكات انتقادات وسائل الإعلام هو إدواردو بورتر، أحد أكثر المنتقدين ذكاءً وتفكيرًا لنظامه البغيض.

يوم الثلاثاء، كتب بورتر آخر مقال له في صحيفة واشنطن بوست . وفي رسالة إلكترونية واسعة الانتشار، شرح سبب مغادرته الصحيفة :

"إن جيف بيزوس ورئيس قسم الرأي الجديد يقودان الصحيفة في مسار لا أستطيع اتباعه، وهو مسار موجه نحو الترويج المستمر للأسواق الحرة والحريات الشخصية... ليس لدي أي فكرة إلى أي مدى يعود هذا إلى خوف السيد بيزوس مما قد يفعله دونالد ترامب بمصالحه التجارية المختلفة، والتي يعتبر معظمها أكثر قيمة بالنسبة له من صحيفة واشنطن بوست".

حسناً، لديّ فكرة. منع بيزوس صحيفة واشنطن بوست من دعم كامالا هاريس. ساهمت أمازون مساهمة كبيرة في تنصيب ترامب. ووقف أمام ترامب خلال أداء اليمين الدستورية.

لماذا؟ لأن بيزوس أسس مجموعة من الشركات العملاقة، منها أمازون، التي تعتمد على حسن نية ترامب، وقد تواجه مشاكل كبيرة إذا قرر ترامب الانتقام منه.

إنها نفس القصة إلى حد كبير مع ستيفن كولبير ، مقدم برنامج The Late Show على قناة CBS منذ فترة طويلة والمقدم الأعلى تصنيفًا لبرنامج الحوار الليلي في الولايات المتحدة.

في 14 يوليو (تموز)، انتقد كولبير علانية شركة باراماونت، الشركة الأم لشبكة سي بي إس، بسبب تسويتها بقيمة 16 مليون دولار مع ترامب بشأن دعواه القضائية التافهة بشأن التحرير الروتيني لمقابلة في برنامج 60 دقيقة مع كامالا هاريس، والتي زعم ترامب أنها منحتها ميزة غير عادلة في انتخابات 2024.

وقال كولبير:"بصفتي موظفًا فخورًا دائمًا بهذه الشبكة، أشعر بالإهانة. ولا أعلم إن كان أي شيء سيُعيد ثقتي بهذه الشركة... أعتقد أن هذا النوع من التسوية المالية المعقدة مع مسؤول حكومي حالي له اسمٌ تقني في الأوساط القانونية. إنها رشوةٌ كبيرة. لأن كل هذا يأتي في الوقت الذي يحاول فيه مالكو باراماونت إقناع إدارة ترامب بالموافقة على بيع شبكتنا لمالك جديد، سكاي دانس.

وبعد ثلاثة أيام، في 17 يوليو (تموز)، أوقفت شركة باراماونت برنامج كولبير، مما أثار احتفال ترامب بقوله: "أنا سعيد للغاية بطرد كولبير".

(بعد بضعة أيام، خرج كولبير وهو يلوح برأسه، ويطلب من ترامب "أن يذهب إلى الجحيم "، ويمازحه بأن حلمه كان دائما أن يحتفل رئيس في منصبه بنهاية مسيرته المهنية.)

وفي يوم الخميس، بعد أسبوع من إلغاء عرض كولبير، وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية التابعة لترامب على بيع شركة باراماونت إلى شركة سكاي دانس.

ولإبرام الصفقة، وعدت شركة سكاي دانس بأنها سوف تلغي جميع برامج التنوع والمساواة والشمول في الولايات المتحدة في باراماونت وسي بي إس، وسوف تنشئ منصب أمين مظالم جديد للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بالتحيز المفترض في التغطية الإخبارية (وربما أي شيء ينتقد ترامب).

الهدف.. اسكات الانتقادات الموجهة إلى ترامب

لنكن واضحين. أسكت بيزوس أي انتقاد لترامب في صفحات افتتاحيات صحيفة واشنطن بوست خوفًا من غضبه.

لقد قامت شبكة سي بي إس والشركة الأم لها، باراماونت، بإسكات الانتقادات الموجهة لترامب في برنامج كولبير الشهير في وقت متأخر من الليل لأن كبار المسؤولين في الشركة يخشون غضب ترامب.

وافق المالك الجديد لشبكة سي بي إس على بعض التدخل الفيدرالي في محتوى ما تنتجه الشركة، لأنه يخشى غضب ترامب.

والأمر نفسه ينطبق على الجامعات الأميركية ، التي انتقد أساتذتها في كثير من الأحيان تصرفات ترامب غير القانونية وغير الدستورية، والتي أسفرت أبحاثها في كثير من الأحيان عن استنتاجات تتناقض مع أكاذيب ترامب (مثل أن تغير المناخ "خدعة").

بذلت جامعة كولومبيا وعدد قليل من الجامعات الأخرى قصارى جهدها "للتعاون" مع نظام ترامب من أجل تجنب غضب ترامب. ما معنى "التعاون"؟ إسكات منتقدي ترامب المحتملين.

وقد وافقت كولومبيا للتو على السماح للنظام بمراجعة ممارسات القبول والتوظيف من أجل الحصول على المنح البحثية الفيدرالية التي امتنع النظام عن منحها.

أصدقائي، هكذا تموت الديمقراطية. إن إسكات الأصوات يحدث في جميع أنحاء أمريكا لأن ترامب لا يستطيع تحمل النقد، ولأنه انتقامي للغاية، ولأنه على استعداد وقادر على استخدام كل إدارة ووكالة في الحكومة الفيدرالية لمعاقبة أي مؤسسات إعلامية أو جامعات تسمح بانتقاده.

عار على أي وسيلة إعلامية أو جامعة تسمح لترامب بإسكاتها.

ترامب طاغية خطير. أميركا بحاجة إلى إدواردو بورترز وستيفن كولبير، وجميع الإعلاميين والأكاديميين الذين ساعدوا الأمة على فهم مدى خطورة ترامب.

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أعدت "إيلاف" هذه المادة نقلاً عن الغارديان - وكاتب المقال هو روبرت رايش، وزير العمل الأمريكي الأسبق، أستاذ فخري للسياسات العامة في جامعة كاليفورنيا، بيركلي. وهو كاتب عمود في صحيفة الغارديان.