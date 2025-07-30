إيلاف من الرباط: ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، بعد زوال اليوم الأربعاء بساحة عمالة (محافظة) المضيق-الفنيدق، بمدينة المضيق (شمال المغرب)، حفل استقبال بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتوليه مقاليد الحكم.

وفي مستهل هذا الحفل، جرت تحية العلم المغربي على نغمات النشيد الوطني، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة.

إثر ذلك، تقدم للسلام على الملك وتهنئته بهذه المناسبة السعيدة عدد من الشخصيات المغربية والأجنبية. منهم عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، وراشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، ومحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين وشخصيات اخرى مدنية وعسكرية ودبلوماسية.

وتقدم للسلام على الملك محمد السادس أيضا، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، وكذا أعضاء الفريق الوطني النسوي لكرة القدم، الذي بصم على مسيرة متألقة خلال منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات نسخة 2024.



حضور المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم حفل الاستقبال بمناسبة عيد العرش

واخدت للعاهل المغربي مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، صورة تذكارية مع أعضاء المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم.

على صعيد ذي صلة، ابرز وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، ريادة الملك محمد السادس من أجل عهد جديد من السلام والازدهار، مشيدا بالشراكة الدائمة مع المملكة المغربية.

وفي بيان بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش في المغرب، قال رئيس الدبلوماسية الأميركية: “في ظل قيادة الرئيس ترامب وصاحب الجلالة الملك محمد السادس سنواصل بناء حقبة جديدة من السلام والازدهار في السنوات المقبلة”.

وأعرب روبيو، باسم الولايات المتحدة، عن خالص التهاني للملك محمد السادس وللشعب المغربي، بمناسبة هذه الذكرى.

وأضاف وزير الخارجية الأميركي : “المملكة المغربية أحد أقدم أصدقاء بلادنا وأقربهم، ونثمن شراكتنا الدائمة معها لتعزيز السلام والأمن".