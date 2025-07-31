إيلاف من لندن: أعلن البيت الأبيض، الخميس، أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، سيزور قطاع غزة، غدا الجمعة.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن "ويتكوف سيتوجه غدا إلى غزة للاطلاع على مراكز توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع".

وسيكون ويتكوف مرفوقا بالسفير الأميركي في إسرائيل مايك هاكابي.

وأضافت أن "ويتكوف سوف يتأكد من عدم وجود جوع أو مجاعة".

وأشارت ليفيت إلى أن "ويتكوف أجرى لقاء بناء مع ينيامين نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين حول إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وتابعت ليفيت: "سنقدم مزيدا من التفاصيل حول خطة توزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية في بعد موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عليها.