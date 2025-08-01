إيلاف من صنعاء: تضمنت لائحة الاتهام التي أعلنتها المحكمة العسكرية في صنعاء جرائم "الخيانة العظمى" و"العمالة" و"التخابر مع العدو"، إضافة إلى اتهامات واسعة بـ"الفساد المالي".

مصير ممتلكاته

إلى جانب حكم الإعدام، شمل القرار مصادرة جميع ممتلكات أحمد علي عبدالله صالح، واسترداد الأموال التي وصفت بـ"المختلسة"، فضلاً عن عقوبات تكميلية تتعلق بوظائف عامة سابقة.

القضية رقم 27

صدر الحكم ضمن القضية رقم 27 لسنة 1445 هجرية، حيث وصفت المحكمة أحمد علي بـ"الخائن" الذي ألحق ضرراً بالأمن الوطني اليمني عبر "تعاونه مع العدو".

قائد الحرس السابق

أحمد علي، الذي شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهوري في عهد والده، ظل شخصية عسكرية وسياسية مؤثرة حتى سقوط نظام صالح عام 2011، قبل أن ينحسر دوره تدريجياً.

إرث الصراع مع الحوثيين

الحكم يعكس تصعيداً مستمراً في الصراع بين الحوثيين وقيادات نظام صالح السابقة، بعد انهيار التحالف المؤقت الذي جمعهم، وصولاً إلى المواجهة التي أودت بحياة الرئيس الأسبق عام 2017.