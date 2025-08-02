إيلاف من لندن: أعلنت حركة حماس أنها لن تنزع سلاحها إلا بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وأصدرت الحركة بيانًا ردًا على تقارير إعلامية نقلت عن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، زعمت فيه أن حماس أبدت استعدادها لنزع سلاحها.

وتابعت: "نؤكد أن المقاومة وسلاحها حق وطني وقانوني مشروع طالما استمر الاحتلال.

وأضافت: هذا الحق مُقرّ بالقوانين والأعراف الدولية، ولا يمكن التنازل عنه إلا باستعادة حقوقنا الوطنية كاملةً، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس".

كما أدانت حماس زيارة مبعوث الرئيس الأميركي السيد ويتكوف لمركز توزيع مساعدات في غزة يوم الجمعة، واصفةً إياها بأنها "ليست سوى مسرحية مُدبّرة".

وزار مبعوث دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، السيد ويتكوف، والسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، مركزًا تديره مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المثيرة للجدل.

وقالت حماس إن الزيارة "مُصمّمة لتضليل الرأي العام، وتلميع صورة الاحتلال، وتوفير غطاء سياسي له لحملة التجويع التي يشنها، واستمرار القتل الممنهج للأطفال والمدنيين العزل في قطاع غزة".

وقال ويتكوف إنه أمضى "أكثر من خمس ساعات في غزة". وفي منشور على موقع X يوم الجمعة، قال: "الغرض كان الهدف من الزيارة هو منح [الرئيس ترامب] فهمًا واضحًا للوضع الإنساني والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة.