إيلاف من القدس: نشرت حركة حماس، مساء الجمعة، مقطع فيديو للرهينة إيفياتار دافيد، وتمت الموافقة على نشره لاحقا من قبل عائلة دافيد. وفي الفيديو، يظهر ديفيد وهو يشطب الأيام على تقويم مؤقت معلق على جانب نفق تحت الأرض في غزة.

وتتخلل اللقطات التي تظهر ديفيد وهو يعاني من الهزال الشديد، لقطات لأطفال فلسطينيين يعانون من الجوع. ديفيد ظهر أيضًا عاري الصدر، ويمكن رؤية جميع أضلاعه. يبدو أنه احتُجز وحيدًا لشهور.

CAVANDO A PRÓPRIA COVA - Neste sábado, 2 de agosto de 2025, o grupo Hamas divulgou um vídeo perturbador em que o refém israelense Evyatar David, de 24 anos, aparece cavando o que acredita ser sua própria cova dentro de um túnel na Faixa de Gaza pic.twitter.com/kW13oovQ0I — 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝔽𝕒𝕥𝕠𝕤 (@inter_fatos) August 3, 2025

ويتضمن الفيديو أيضًا لقطات لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقولان إنه لا ينبغي دخول أي مساعدات إلى غزة.

وينتهي بشاشة سوداء كُتب عليها "إنهم يأكلون ما نأكله. ويشربون ما نشربه".

هذا هو ثاني فيديو للرهينة تنشره الجماعات في غزة خلال 24 ساعة. نشرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية يوم الخميس فيديو للرهينة روم براسلافسكي.

وقد نشرت رومي غونين، الرهينة السابقة المفرج عنها، على إنستغرام: "الجمعة يوم عائلي للجميع، لكن بالنسبة لإيفاتار والـ 49 مختطفًا الآخرين، إنه يوم جحيم آخر في غزة. الصور التي نُشرت اليوم لإيفاتار تُثبت لنا حالتهم هناك".

وأضافت: "لماذا لم يعد إيفياتار ليعانق يائيلا بعد؟ لماذا أنا هنا، وروم براسلافسكي ليس هنا؟ كيف لنا أن نتنفس ونحن هنا وهم لا يزالون هناك؟ ليس لديهم وقت، علينا إعادة الجميع إلى منازلهم".

من هو ديفيد؟

اختُطف ديفيد من مهرجان نوفا الموسيقي في رعيم، جنوب إسرائيل، عندما كان عمره 22 عامًا. وقيل إنه بقي مع صديقه، جاي جلبوع دلال، للمساعدة في إنقاذ الجرحى.

آخر ما بدا على ديفيد من حياة كان في فيديو دعائي لحماس في فبراير )(شباط) مع جلبوع دلال. أُجبر الاثنان على مشاهدة إطلاق سراح رهائن آخرين من غزة من سيارة فان.

وفي الفيديو ، يتوسل الرجلان إلى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أو الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتأمين صفقة لإطلاق سراحهما.

ووفقاً لتقرير "جيروزاليم بوست" فقد أفادت التقارير أنهما محتجزان في ظروف "مروعة" ويعانيان من سوء التغذية. كما تعرضا لاعتداءات جسدية شديدة، كما أكدت تال شوهام، وهي رهينة مُفرج عنها. " كانوا يصوروننا باستمرار. وحسب ما فهمت، كانت هناك عبوة ناسفة بجانب الكاميرا، موجهة نحونا - لتفجير كل شيء في النفق إذا حاول جيش الدفاع الإسرائيلي إنقاذنا"، أوضح شوهام.

"كان الحراس يتصرفون كوحدة عسكرية - بلا تعاطف - وهذا ما سمح لهم بإساءة معاملتنا بطرق كان من الصعب القيام بها فوق الأرض".

تدهورت حالتهم النفسية بشدة - لم يتمكنوا من النوم، وعندما ناموا، كان ذلك لفترات طويلة، كما قال. "في بعض الأحيان، كانوا ينهارون تمامًا. في إحدى المرات، أمضى جاي أسبوعًا كاملًا دون أن ينطق بكلمة. شعروا وكأنهم لا يستطيعون الصمود ولو ليوم واحد آخر."